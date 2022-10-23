英國首相｜或與約翰遜爭首相寶座 前財相辛偉誠宣布選保守黨黨魁

上任44天的英揆卓慧思火速辭職，保守黨本周將選出新黨魁接替她任首相。上次保守黨黨魁選舉遭她擊敗的前財相辛偉誠今日正式宣布再逐黨魁，有報道指，辛偉誠昨晚與有意回鍋的約翰遜「和談」3小時，但兩人並無達成共識。約翰遜約6星期前落台，由卓慧思接替首相職位，他暫時還未表態，英國商務大臣李思銘指約翰遜已取得100名下議院議員支持夠票入閘選黨魁。

脫歐盟友：約翰遜是計時炸彈

不過，約翰遜盟友、英國脫歐領頭人之一的貝克「倒戈」支持辛偉誠，指若約翰遜再任首相，促成他落台的「派對門」調查勢必拖累新政府。貝克說，「選民喜歡他(約翰遜)，他是一個了不起的人，可炒熱氣氛」，但他回朝「保證會是一場災難」。約翰遜其他「朋友」稱，作為朋友喜歡約翰遜，但「不要讓我們再經歷這一切」。《星期日泰晤士報》和《觀察家報》稱，保守黨內重量級人物都不想約翰遜再任首相，認為他會令保守黨「玩完」，也可能危及經濟穩定。《星期日鏡報》表示，民調顯示民眾想換一個政府，非只是換一個領袖。