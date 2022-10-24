英國首相｜約翰遜不競逐保守黨黨魁　稱現在並非正確時機

上任44天的英揆卓慧思火速辭職，保守黨本周將選出新黨魁接替她任首相。上次保守黨黨魁選舉遭她擊敗的前財相辛偉誠(Rishi Sunak)宣布再逐黨魁，被視為熱門之一的前首相約翰遜決定不會參選，他相信自己仍然能夠做更多事，但恐怕現在不是合適時機。

約翰遜發聲明，指已經獲得102名保守黨下議院議員提名，較入閘門檻多2人，很有可能在黨魁選舉中獲勝，並重返唐寧街十號首相府。但認為如果未能在國會中有一個團結的保守黨，就無法進行有效管治。他指，曾接觸經已宣布參選的保守黨下議院領袖莫佩琳(Penny Mordaunt)，以及前財相辛偉誠，希望共同尋求國家利益，但遺憾未能做到，因此認為最好是不參選。約翰遜說，相信自己可以付出很多，但現在並非正確時機。