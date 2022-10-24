英國首相｜約翰遜不競逐保守黨黨魁　稱現在並非正確時機

上任44天的英揆卓慧思火速辭職，保守黨本周將選出新黨魁接替她任首相。上次保守黨黨魁選舉遭她擊敗的前財相辛偉誠(Rishi Sunak)宣布再逐黨魁，被視為熱門之一的前首相約翰遜決定不會參選，他相信自己仍然能夠做更多事，但恐怕現在不是合適時機。
約翰遜發聲明，指已經獲得102名保守黨下議院議員提名，較入閘門檻多2人，很有可能在黨魁選舉中獲勝，並重返唐寧街十號首相府。但認為如果未能在國會中有一個團結的保守黨，就無法進行有效管治。他指，曾接觸經已宣布參選的保守黨下議院領袖莫佩琳(Penny Mordaunt)，以及前財相辛偉誠，希望共同尋求國家利益，但遺憾未能做到，因此認為最好是不參選。約翰遜說，相信自己可以付出很多，但現在並非正確時機。
辛偉誠很大機會成為英國首位印度裔首相
前財相辛偉誠讚揚約翰遜帶領國家渡過嚴峻挑戰，雖然約翰遜不參與競逐，但希望對方繼續作出貢獻。辛偉誠較早時宣布參選，期望修復經濟、團結保守黨，並為國家作出貢獻。
黨魁實際上已成為辛偉誠與保守黨下議院領袖莫佩琳之爭，辛偉誠據報已取得超過140位保守黨議員支持，至於莫佩琳有20多人，仍未夠票入閘。按照目前形勢，在上次黨魁選舉輸給卓慧思的辛偉誠，很大機會成為保守黨新黨魁，並接任首相，並成為英國首位印度裔首相。