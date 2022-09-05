英國首相｜誰是卓慧思？被視為「新鐵娘子」強調不讓步中俄

英國保守黨黨魁選舉周一公布終極結果，由外相卓慧思(Liz Truss)擊敗前財相辛偉誠(Rishi Sunak)當選，將接任英國首相。外界對卓慧思在內政方面的焦點，是她能否處理該國目前的高通脹及能源價格問題，外交方面則觀望曾強調不向中俄讓步的她，上台後會有何動作。

英國首相｜誰是卓慧思 被視為「新鐵娘子」

卓慧思出生於牛津一個中產左派家庭，4歲舉家搬往蘇格蘭；長大後在牛津大學修讀哲學、政治學及經濟學(PPE)，大學時已是校內政治活躍分子。她96年畢業，同年加入保守黨，其後曾任經濟顧問，2010年當選國會議員，後來先後於卡梅倫、文翠珊及約翰遜任閣員，包括環境大臣、司法大臣、國際貿易大臣及外相等。卓慧思以作風強硬直接見稱，加上其衣著，被指想模仿有「鐵娘子」之稱的前首相戴卓爾夫人。

英國首相｜卓慧思脫歐曾「轉軚」婚姻曾出軌

內政上，卓慧思支持自由經濟及自由貿易；在脫歐問題上，她先是留歐派，2017年改為支持脫歐，認為沒有看到曾經以為會出現的嚴重經濟問題，並為轉軚道歉。在外交上，卓慧思對中俄立場鷹派，認為英國須減少對中俄的依賴，並曾批評中國是「專制政權」，認為英方應向台灣提供防衛武器，避免出現俄烏戰事翻版。內地《環球時報》在卓慧思當選前夕發表社論，寄語英國新首相將精力放在國內務實發展，而非投機取巧轉移矛盾，「別把『對華強硬』當飯吃」。

個人生活方面，卓慧思與會計師丈夫Hugh O'Leary於2000年結婚，育有兩名女兒，卓慧思曾於04至05年出軌，婚姻一度陷入危機。