英國首相｜辛偉誠將覲見國王查理斯三世　多個領袖祝賀當選

42歲的前財相辛偉誠(Rishi Sunak)昨日在無對手下自動當選，印度裔的他成為首位亞裔英國首相，今日覲見國王查理斯三世後，將會正式成為首相。辛偉誠在當選黨魁後表示，國家面臨深刻的經濟挑戰，需要穩定和團結，團結保守黨和國家是他的優先事項。

根據安排，現任首相卓慧思，當地時間星期二早上9時主持最後一次內閣會議，10時後在首相府外發表離任前最後一次講話，再前往白金漢宮覲見國王查理斯三世正式辭職。辛偉誠之後亦會到白金漢宮，由查理斯三世正式任命為首相，及邀請他籌組政府。辛偉誠到11時半後以新首相身份返回唐寧街10號，發表講話後正式入主首相府。

辛偉誠較早時與保守黨下議院議員閉門會面，先感謝即將離任首相的卓慧思，讚揚對方在面對國內外艱難時期作出有尊嚴的領導。辛偉誠指，英國毫無疑問正處於嚴峻的經濟挑戰，國家需要穩定及團結，他會以團結黨及國家作為首要任務，形容這個是唯一克服挑戰，為子孫建設更美好及繁榮未來的方法，他承諾以正直及謙遜的態度，日復一日為英國人民服務。

面對在野工黨等政黨要求提前大選，有保守黨議員引述辛偉誠表明不會這樣做，但辛偉誠在會面中承認，保守黨面臨生存危機，必須團結起來，否則就是死路一條。