英國首相｜辛偉誠最快晚上9時當選保守黨黨魁 首位印裔英國首相

英國前首相約翰遜為避免保守黨「內訌」放棄角逐黨魁，改為支持其任內時擔任財相的辛偉誠(Rishi Sunak)，由於另一潛在對手、前防長莫佩琳還未爭取到100名保守黨下議院議員支持，暫未夠票入閘參選，而報名選黨魁期限於英國今日下午2時(香港時間晚上9時)截止，外界普遍認為莫佩琳最終取不到足夠票數。辛偉誠幾乎篤定接替上周四請辭的卓慧思，成為首名印度裔英國首相，也是英國7星期以來第3名首相；約翰遜因違反防疫措施的「派對門」醜聞辭職，卓慧思則因迷你預算案減稅措施過急黯然落台。若辛偉誠無對手自動當選，獲英王查理斯三世象徵式同意後，或在明天就職英國首相。

英國首相｜辛偉誠幾乎獲過半數保守黨議員支持

據悉，截止今早，莫佩琳獲最少25名保守黨下議院議員支持，她原打算吸納支持約翰遜的約100名議員，惟似乎機會不大。約翰遜的擁護者均先後改為支持辛偉誠，包括一直支持約翰遜參選的現任外相祁湛明。有保守黨人稱，辛偉誠已獲155名保守黨下議院議員公開支持，幾乎達到保守黨下議院357名議員的半數。不過，他出任首相後仍會遇上卓慧思面對的「巨大問題」，包括她44天短命任期留下的爛攤子。辛偉誠上次與卓慧思爭奪保守黨黨魁時，早已表示反對卓慧思的減稅救經濟措施，他上任後或減公共開支和加稅。