英國首相｜辛偉誠最快晚上9時當選保守黨黨魁 首位印裔英國首相

英國前首相約翰遜為避免保守黨「內訌」放棄角逐黨魁，改為支持其任內時擔任財相的辛偉誠(Rishi Sunak)，由於另一潛在對手、前防長莫佩琳還未爭取到100名保守黨下議院議員支持，暫未夠票入閘參選，而報名選黨魁期限於英國今日下午2時(香港時間晚上9時)截止，外界普遍認為莫佩琳最終取不到足夠票數。辛偉誠幾乎篤定接替上周四請辭的卓慧思，成為首名印度裔英國首相，也是英國7星期以來第3名首相；約翰遜因違反防疫措施的「派對門」醜聞辭職，卓慧思則因迷你預算案減稅措施過急黯然落台。若辛偉誠無對手自動當選，獲英王查理斯三世象徵式同意後，或在明天就職英國首相。
英國首相｜辛偉誠幾乎獲過半數保守黨議員支持
據悉，截止今早，莫佩琳獲最少25名保守黨下議院議員支持，她原打算吸納支持約翰遜的約100名議員，惟似乎機會不大。約翰遜的擁護者均先後改為支持辛偉誠，包括一直支持約翰遜參選的現任外相祁湛明。有保守黨人稱，辛偉誠已獲155名保守黨下議院議員公開支持，幾乎達到保守黨下議院357名議員的半數。不過，他出任首相後仍會遇上卓慧思面對的「巨大問題」，包括她44天短命任期留下的爛攤子。辛偉誠上次與卓慧思爭奪保守黨黨魁時，早已表示反對卓慧思的減稅救經濟措施，他上任後或減公共開支和加稅。
英國首相｜辛偉誠自動當選 最快明天上任
若辛偉誠唯一對手莫佩琳在今日提名死線未能取得足夠票數，辛偉誠將自動當選，但他非即時就職首相，因為要覲見英王查理斯三世，有認為他可能明天才上任，非今天。若莫佩琳出乎外界預料取得100名議員支持，保守黨議員將在英國今日下午3時30分和5時30分，舉行意向投票。若在意向投票中，無人退出選舉，保守黨黨員將在網上投票選出新領袖，並於周五宣布結果。
英國首相｜會否提早大選？
英國7星期換3首相，工黨等在野黨已促請提早大選，而英國下議員的650個議席每5年選一次，除非提早大選，否則下次大選是2025年1月。提早大選通常由首相提出，但2011年通過新例取消首相這項權力，改由下議院決定，在三分二議員同意等條件下可提早大選。不過，保守黨於2019年勝出大選後，提出新法《2022年解散和召集國會法》，首相可決定大選時間，但須先向英王提出解散國會要求，正式結束國會會期，以便舉行大選。新任首相提早大選面對不少政治壓力，尤其是目前的英國政府民意支持度處落後。