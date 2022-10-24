英國首相｜辛偉誠當選保守黨黨魁接任首相 印度裔父母從東非移民英國

英國前任財相辛偉誠在唯一對手、前國防大臣莫佩琳於最後一刻宣布退選下，成為英國執政保守黨黨魁，並接替上周四辭職的卓慧思接任首相，為首位亞裔和印度裔人士出任英國領導人。辛偉誠父母是從東非移民英國的印度人，他1980年於修咸頓出生，父親是醫生，母親則開藥房。他年少時入讀英國歷史悠久私立寄宿名校溫徹斯特公學(Winchester College)，其後畢業於名牌大學牛津大學，主修哲學、政治和經濟，並往美國史丹福大學進修 MBA課程。他在史丹福大學讀書時，遇見印度富商和資訊科技公司Infosys共同創辦人Narayana Murthy的女兒Akshata Murthy，兩人結婚令辛偉誠成為印度名人，而他們婚後育有兩名女兒。

英國首相｜二十多歲已是百萬豪翁 妻子為印度富商女兒

現年42歲的辛偉誠於2001年至04年任投行高盛分析師，之後成為兩個對沖基金的合伙人。他形象官仔骨骨，據悉二十多歲已是百萬富翁，曾被指是英國最富有議員之一，曾在保守黨黨魁選舉電視辯論中，被問及他入讀學費昂貴的私校和富裕家境，主持人甚至問他，其予人的印象是有錢到不會當首相，被質疑他能否明白貧苦大眾的需要。辛偉誠無公開過他的財富，但他從商的妻子的稅務問題曾引起關注，她最後宣布會就其海岸收入向英國政府交稅，以舒緩丈夫的政治壓力。在野工黨則曾質疑他的財政狀況，包括他是否曾經透過避稅天堂國家逃避交稅。