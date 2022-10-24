英國首相｜辛偉誠當選保守黨黨魁接任首相 印度裔父母從東非移民英國

英國前任財相辛偉誠在唯一對手、前國防大臣莫佩琳於最後一刻宣布退選下，成為英國執政保守黨黨魁，並接替上周四辭職的卓慧思接任首相，為首位亞裔和印度裔人士出任英國領導人。辛偉誠父母是從東非移民英國的印度人，他1980年於修咸頓出生，父親是醫生，母親則開藥房。他年少時入讀英國歷史悠久私立寄宿名校溫徹斯特公學(Winchester College)，其後畢業於名牌大學牛津大學，主修哲學、政治和經濟，並往美國史丹福大學進修 MBA課程。他在史丹福大學讀書時，遇見印度富商和資訊科技公司Infosys共同創辦人Narayana Murthy的女兒Akshata Murthy，兩人結婚令辛偉誠成為印度名人，而他們婚後育有兩名女兒。
英國首相｜二十多歲已是百萬豪翁 妻子為印度富商女兒
現年42歲的辛偉誠於2001年至04年任投行高盛分析師，之後成為兩個對沖基金的合伙人。他形象官仔骨骨，據悉二十多歲已是百萬富翁，曾被指是英國最富有議員之一，曾在保守黨黨魁選舉電視辯論中，被問及他入讀學費昂貴的私校和富裕家境，主持人甚至問他，其予人的印象是有錢到不會當首相，被質疑他能否明白貧苦大眾的需要。辛偉誠無公開過他的財富，但他從商的妻子的稅務問題曾引起關注，她最後宣布會就其海岸收入向英國政府交稅，以舒緩丈夫的政治壓力。在野工黨則曾質疑他的財政狀況，包括他是否曾經透過避稅天堂國家逃避交稅。
英國首相｜2015年當選議員入政界 2020年獲約翰遜提拔任財相
辛偉誠從政之路由2015年當選議員開始，並迅速在保守黨冒起，加入前首相文翠珊政府出任助理部長，最後成為文翠珊繼任人約翰遜的財政大臣。他於2020年2月至2022年7月出任財政大臣，起初是約翰遜的支持者，惟最後以在經濟政策取向上與對方有分歧為由辭職。辛偉誠與約翰遜一樣支持英國脫離歐盟，認為那會令英國更自由、公平和繁榮，並指移民條例修改也是其撐脫歐原因之一，他認為英國須控制自己的邊境，這將有利國家。
英國首相｜在印度和英國文化中成長
談及自己身份問題時，辛偉誠指父母移民到英國，就像其他人，父母到英國工作，他們這一代在英國出生。他是印度教徒，周末會去寺廟，但也會去踢足球，在印度和英國文化中成長。辛偉誠又說，自己很幸運成長中無經歷太嚴重的種族歧視問題，只記得有一次與弟弟和妹妹去快餐店，他那時十幾歲，坐在附近的人說了非常難聽的說話，用了P字頭詞語，那是他首次遇到這種事。