英國驚爆斬人案 兒童瑜伽舞蹈活動變地獄 1童死亡7人傷(更新)

22:22更新︰目擊者指看到多名流血小童跑出。

22:03更新︰受襲地點為一個社區空間,正舉行女歌手Taylor Swift為主題的兒童瑜伽舞蹈活動。

21:30更新︰案件造成1死7傷,死者為一名兒童。

21:02更新︰據報有8人中刀

20:56更新︰英媒更正指相信傷者中有兒童

20:44更新︰居民稱「有個男人四處跑用刀刺人」

英國默西賽德郡(Merseyside)濱海城市紹斯波特(Southport)於當地時間周一早上11時許發生斬人案,英國廣播公司(BBC)稱有多人中刀,《每日郵報》較早前稱「有多達6名兒童恐受重傷」,其後修正指「恐有兒童受傷」(children are feared to be among multiple casualties)。截至本港時間周一晚上9時30分,案件最少造成1死7傷,死者為一名兒童。