英國驚爆斬人案 兒童瑜伽舞蹈活動變地獄 1童死亡7人傷(更新)

22:22更新︰目擊者指看到多名流血小童跑出。
22:03更新︰受襲地點為一個社區空間，正舉行女歌手Taylor Swift為主題的兒童瑜伽舞蹈活動。
21:30更新︰案件造成1死7傷，死者為一名兒童。
21:02更新︰據報有8人中刀
20:56更新︰英媒更正指相信傷者中有兒童
20:44更新︰居民稱「有個男人四處跑用刀刺人」
英國默西賽德郡(Merseyside)濱海城市紹斯波特(Southport)於當地時間周一早上11時許發生斬人案，英國廣播公司(BBC)稱有多人中刀，《每日郵報》較早前稱「有多達6名兒童恐受重傷」，其後修正指「恐有兒童受傷」(children are feared to be among multiple casualties)。截至本港時間周一晚上9時30分，案件最少造成1死7傷，死者為一名兒童。
報道指，警方於早上11時50分接報發生「重大事件」(major incident)，荷槍實彈警員趕抵現場，其後拘捕一名持刀男子。案發在紹斯波特的Hart Street，英媒指案發現場是一個社區空間，正舉行女歌手Taylor Swift為主題的兒童瑜伽舞蹈活動，參加者是2至6歲小學生，據估計案發時場內可能有多達25名兒童。
英國斬人案｜附近店主稱有女童捱斬
附近一名汽車維修店的店主Colin Parry表示，他相信有多名女童捱斬，並指案發後有多位母親趕抵，並驚慌尖叫。另有目者稱，當時看到有「7至10名小童跑出……他們受了傷，在流血……大約10歲，其中一人傷勢嚴重」。
英國斬人案｜居民︰有個男人四處跑用刀刺人
BBC引述一名住在案發現場附近的女居民稱，她於中午12時20分聽到警車聲及直升機盤旋聲音，之後居民紛在WhatsApp群組內，呼籲大家「鎖好門窗」，指「有一個男人四處跑用刀刺人」，「我們都驚慌不已……人人都在試圖聯絡他們在該地區認識的任何人。我不明白為何在(本來平靜的)星期一午餐時間，會發生這種事」。
警方稱情況已受控，對公眾已無威脅，但呼籲民眾暫時不要前往案發地區，進一步消息尚待公布。