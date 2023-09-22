英國驚現「綠色毒薯蓉」狗狗誤吃45分鐘後斃命

英國多地近期出現「綠色薯蓉」，其猶如劇毒一樣，有狗隻在接觸後45分後死亡，相當駭人。

事發在薩默塞特郡(Somerset)一湖泊，一名女子早前帶其兩歲狗兒、平毛尋回犬Cove到該處溜逛，Cove因接觸到該種外表似「薯蓉」的有毒藻類「藍綠藻」(cyanobacteria)而死。據報英國另一個出現大量「綠色薯蓉」的地區，是北愛爾蘭的內湖(Lough Neagh)，其為英國最大淡水湖，北愛地區約40%食水由其供應，亦對當地鰻魚漁業極為重要。