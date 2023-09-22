熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-22 12:00:00

英國驚現「綠色毒薯蓉」狗狗誤吃45分鐘後斃命

分享：
英國驚現「綠色毒薯蓉」狗狗誤吃45分鐘後斃命。(互聯網)

英國驚現「綠色毒薯蓉」狗狗誤吃45分鐘後斃命。(互聯網)

英國多地近期出現「綠色薯蓉」，其猶如劇毒一樣，有狗隻在接觸後45分後死亡，相當駭人。

事發在薩默塞特郡(Somerset)一湖泊，一名女子早前帶其兩歲狗兒、平毛尋回犬Cove到該處溜逛，Cove因接觸到該種外表似「薯蓉」的有毒藻類「藍綠藻」(cyanobacteria)而死。據報英國另一個出現大量「綠色薯蓉」的地區，是北愛爾蘭的內湖(Lough Neagh)，其為英國最大淡水湖，北愛地區約40%食水由其供應，亦對當地鰻魚漁業極為重要。

誤吃有毒「藍綠藻死亡的平毛尋回犬Cove。(互聯網) 英國驚現「綠色毒薯蓉」狗狗誤吃45分鐘後斃命。(互聯網) 英國驚現「綠色毒薯蓉」狗狗誤吃45分鐘後斃命。(互聯網) 英國驚現「綠色毒薯蓉」狗狗誤吃45分鐘後斃命。(互聯網) 英國驚現「綠色毒薯蓉」狗狗誤吃45分鐘後斃命。(互聯網) 英國驚現「綠色毒薯蓉」狗狗誤吃45分鐘後斃命。(互聯網) 英國驚現「綠色毒薯蓉」狗狗誤吃45分鐘後斃命。(互聯網)

藍綠藻｜有毒「藍綠藻」致狗兒肝衰竭死亡

報道指，人類吃下有毒「藍綠藻」雖不會致命，但卻可致病，包括紅疹、肚痛嘔吐、發燒及頭痛等。狗兒一旦在藍綠藻上行走，然後舔自己手腳及皮毛，就會誤食有毒「藍綠藻」，會於24小時內因肝衰竭死亡。若及早發現，獸醫才有機會以催吐方式救回狗兒性命。

據報有毒「藍綠藻」並非上述兩區獨有，英國坎布里亞郡的溫德米爾湖(Lake Windermere)、倫敦的海厄姆斯公園湖(Highams Park Lake)、伯克郡的朱比利河(Jubilee River)，以及薩默塞特的溫布爾博爾湖(Wimbleball Lake)，都發現其蹤影。據報當地的有毒「藍綠藻」是因污水流入湖中，令其獲得大量養分而迅速繁殖。

十大最易有分離無慮症狗狗

十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離無慮症狗狗 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受