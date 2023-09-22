英國驚現「綠色毒薯蓉」狗狗誤吃45分鐘後斃命

英國多地近期出現「綠色薯蓉」，其猶如劇毒一樣，有狗隻在接觸後45分後死亡，相當駭人。
事發在薩默塞特郡(Somerset)一湖泊，一名女子早前帶其兩歲狗兒、平毛尋回犬Cove到該處溜逛，Cove因接觸到該種外表似「薯蓉」的有毒藻類「藍綠藻」(cyanobacteria)而死。據報英國另一個出現大量「綠色薯蓉」的地區，是北愛爾蘭的內湖(Lough Neagh)，其為英國最大淡水湖，北愛地區約40%食水由其供應，亦對當地鰻魚漁業極為重要。
藍綠藻｜有毒「藍綠藻」致狗兒肝衰竭死亡
報道指，人類吃下有毒「藍綠藻」雖不會致命，但卻可致病，包括紅疹、肚痛嘔吐、發燒及頭痛等。狗兒一旦在藍綠藻上行走，然後舔自己手腳及皮毛，就會誤食有毒「藍綠藻」，會於24小時內因肝衰竭死亡。若及早發現，獸醫才有機會以催吐方式救回狗兒性命。
據報有毒「藍綠藻」並非上述兩區獨有，英國坎布里亞郡的溫德米爾湖(Lake Windermere)、倫敦的海厄姆斯公園湖(Highams Park Lake)、伯克郡的朱比利河(Jubilee River)，以及薩默塞特的溫布爾博爾湖(Wimbleball Lake)，都發現其蹤影。據報當地的有毒「藍綠藻」是因污水流入湖中，令其獲得大量養分而迅速繁殖。