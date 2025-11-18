英國體育部門指　缺乏運動令國家年花多200億英鎊

英國文化媒體暨體育部轄下的組織在財政預算前發表研究指出，讓公眾平等接觸體育及運動可以幫助英國減少每年200億英鎊的公共開支。 來自英國文化媒體暨體育部的英格蘭體育協會公布了有關的研究，他們指出體育運動在支持公共財政以及經濟增長扮演的關鍵角色。他們指出，公眾缺乏運動，會令英國每年造成200億英鎊的損失，並呼籲政府要加大體育運動的投資。他們指，如果社會中最不活躍的群體，如殘疾人士、低收入人士及黑人獲得支持，就能節省有關方面的醫療保健費用及提高生產力改善人們的福祉。

體育帶動經濟增長 根據組織今年的調查，英國約有67%的成年人口達到當地醫療機構建議的每周運動量，這已是有紀錄最高，不過他們提醒當中的不公平問題。當時，政府表示，解決缺乏運動問題是「我們預防健康議程的核心」。他們的研究又表示，透過草根運動創造的就業機會、義工服務、設施等為經濟帶來360億英鎊的增長。並指出，每投資1英鎊在有關項目，透過節省國民醫療保健服務（NHS）費用、預防慢性病、提高勞動生產力及增強健康等，就能為公眾及公共財政帶來4.38英鎊的收益。

他們又指出，草根運動每年可創造140億英鎊的稅收，這是用於體育的公共投資金額的6至7倍。在本月初，英國財務大臣李韻晴（Rachel Reeves）表示，他們需要在財政預算只採取「必要選擇」，並稱是因為「世界為我們帶來很多挑戰」，並不排除工黨可能背棄選舉時有關於不會增加所得稅、增值稅或國民保險等承諾。而6月時，多個體育界領袖聯署，向首相施紀賢要求政府的開支要優先考慮體育及健身的活動，並指否則可能令更多英國的設施老代以及令一些體育會關閉。