英國鱷魚專家姦殺39狗隻 案情恐怖法官籲旁聽公眾保安人員記者離開

英國51歲著名鱷魚專家和學者Adam Britton曾與動物紀錄片金牌主持大衛艾登堡(David Attenborough)合作，竟然是冷血變態殺手。他在澳洲設立動物庇護所，被揭虐待和侵犯逾42狗隻，在2014年開始犯案，直至2022年4月遭拘捕為止，事件震驚澳洲。
Britton被控56項獸行，包括強姦、虐待和殺害狗隻，周一在北領地最高法院出庭審訊，他承認上述56項控罪，並承認4項接觸及轉發兒童色情資訊控罪。法官指被告的行為導致39狗隻死亡，只可用「怪異殘暴」形容，並在檢控官詳述案情控罪前，促請旁聽公眾、保安人員和記者離開；法官看了那案情證據後，覺得令人不安，甚至會造成精神打擊。
虐狗｜拍片拍照網上分享 金牌主持大衛艾登堡曾作客
審訊指，已婚、身為動物學家的Britton對動物，尤其是狗隻有「性施虐癖好」，除了虐待他所養的狗隻，還有達爾文地區的狗隻，牠們主人一直被蒙在鼓裡；他遊說那些出遠門旅遊或公幹的寵物主人，將寵物交給他託管。控方指，Britton在其物業範圍內放有一個貨櫃，設有拍攝儀器，並在那裡虐待、強姦和殺死狗隻，又以假名於網上分享有關獸行的片段和圖像。
他曾留言稱，「我一直抑壓心魔，但近幾年它再次出現，我現在不能停止，我迫不得已。」報道指，Britton在北領地查爾斯達爾文大學(Charles Darwin University)曾任高級研究員，也替英國廣播公司(BBC)和《國家地理》雜誌(National Geographic)的節目工作。大衛艾登堡曾於Britton的物業拍攝，並於其家作客。Britton還押至12月13日判刑。