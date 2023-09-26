英國鱷魚專家姦殺39狗隻 案情恐怖法官籲旁聽公眾保安人員記者離開

英國51歲著名鱷魚專家和學者Adam Britton曾與動物紀錄片金牌主持大衛艾登堡(David Attenborough)合作，竟然是冷血變態殺手。他在澳洲設立動物庇護所，被揭虐待和侵犯逾42狗隻，在2014年開始犯案，直至2022年4月遭拘捕為止，事件震驚澳洲。

Britton被控56項獸行，包括強姦、虐待和殺害狗隻，周一在北領地最高法院出庭審訊，他承認上述56項控罪，並承認4項接觸及轉發兒童色情資訊控罪。法官指被告的行為導致39狗隻死亡，只可用「怪異殘暴」形容，並在檢控官詳述案情控罪前，促請旁聽公眾、保安人員和記者離開；法官看了那案情證據後，覺得令人不安，甚至會造成精神打擊。