英國「年度之貓」唔係貓而係人？識叫聽電話 日頭識速遞 半夜化身看更(多圖有片)

英國一隻貓被當地一個組織選為年度之貓(Cat of the Year)，但這隻貓似乎「根本就是人」，何解？
當選的是兩歲賓士貓仔Zebby，獲英國動物保護慈善組織Cats Protection選為Cat of the Year，以表揚牠協助66歲主人Genevieve Moss的日常生活，主要是幫她留意周遭聲音，例如電話鈴聲或是有客人上門。
年度之貓｜貓主須戴助聽器 貓貓Zebby幫大忙
居住在德比郡切斯特菲爾德的Moss表示：「我非常為Zebby感到驕傲，因牠向全世界展現了貓咪的直覺和關懷，以及他們對人們生活所帶來的積極影響。」她說：「若我沒有戴助聽器，就聽不到任何聲音，但現在我有Zebby幫忙。電話響起時，牠會來敲我，然後我就可以戴上助聽器和揚聲器來接電話。」
年度之貓｜貓貓Zebby半夜聞異響 懂叫醒主人
Zebby在晚上則會化身成「看更」，「在夜間，如有異常聲音，牠會拍打我的頭叫醒我，讓我知道有甚麼事發生。若是有人敲門，他就會在我面前走來走去，直到我知道為止。」Moss對這小伙伴讚不絕口，指牠還會給她拿東西，「牠會從門墊上撿起信件，用嘴叼起來再放進臥室裡。如果牠在其他地方發現我的拖鞋，他甚至會把它們帶到我腳邊！」
年度之貓｜主人︰我無法想像沒有Zebby的生活
Moss直言，「我無法想像沒有Zebby的生活。我很高興牠在全國貓咪大獎中受到表彰。身為一個聽障者獨自生活可能會很孤單，但有了Zebby，我不再孤單了，牠是我的英雄。」