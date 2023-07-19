英國「年度之貓」唔係貓而係人？識叫聽電話 日頭識速遞 半夜化身看更(多圖有片)

英國一隻貓被當地一個組織選為年度之貓(Cat of the Year)，但這隻貓似乎「根本就是人」，何解？

當選的是兩歲賓士貓仔Zebby，獲英國動物保護慈善組織Cats Protection選為Cat of the Year，以表揚牠協助66歲主人Genevieve Moss的日常生活，主要是幫她留意周遭聲音，例如電話鈴聲或是有客人上門。

年度之貓｜貓主須戴助聽器 貓貓Zebby幫大忙

居住在德比郡切斯特菲爾德的Moss表示：「我非常為Zebby感到驕傲，因牠向全世界展現了貓咪的直覺和關懷，以及他們對人們生活所帶來的積極影響。」她說：「若我沒有戴助聽器，就聽不到任何聲音，但現在我有Zebby幫忙。電話響起時，牠會來敲我，然後我就可以戴上助聽器和揚聲器來接電話。」