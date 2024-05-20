英國「愛滋血液」醜聞累死逾3000人 終極調查報告︰非意外 當局面臨近千億賠償

英國於1970至1991年間，公立醫療機構國民保健服務(NHS)從美國進口血液及血漿製品，用於治療血友病病人，以助其化解血塊，又或用作在孕婦分娩或病人接受手術期間輸血。但有關血液及血漿製品原來有受污染風險，部分是美國囚犯及吸毒者「賣血」而來，最終導致英國有3萬人感染可致愛滋病的HIV病毒，以及丙型肝炎病毒，當中逾3,000人死亡。事件是NHS於1948年成立以來的最大醫療災難。
英國醫療醜聞｜明知血液或受污染 仍用於病人測試加熱消毒否有效
據報有關方面於1982年已知悉血液有受污染風險，而及至1985年才把血漿製品加熱處理使用，以圖殺死病毒。英國廣播公司(BBC)其後引述文件，揭示有醫生讓病人使用可能受污染的血漿製品，目的是驗證加熱處理是否有效。
英國醫療醜聞｜逾2500頁終極報告︰批多屆政府及醫生難辭其咎
多年來，社會一直就事件向英國政府施壓，要求向受害者及家屬賠償。及至2017年，政府終展開公開調查，並召開聽證會，長達2,527頁的終極報告周一出爐，指當年令成千上萬人感染HIV及肝炎的事件「並非意外」(not an accident)，而是可以避免。調查委員會主席Brian Langstaff表示，「病人受感染是因為有關當局，包括醫生、血液組織及多屆政府，未有把病人安全放在首位所致」，認為當局應作合理賠償。終極報告批評，有受害病人被欺騙、誤導或無視，甚至在不知情下被當成「研究目標」，當中包括兒童。報告又指當中涉及隱瞞，以及系統性的失誤。
英國政府曾於2022年，同意向受影響人士每人暫時支付10萬英鎊(約99萬港元)。英國《每日郵報》稱，事件所涉的總賠償金額料達100億英鎊(約990億港元)。