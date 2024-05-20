英國「愛滋血液」醜聞累死逾3000人 終極調查報告︰非意外 當局面臨近千億賠償

英國於1970至1991年間，公立醫療機構國民保健服務(NHS)從美國進口血液及血漿製品，用於治療血友病病人，以助其化解血塊，又或用作在孕婦分娩或病人接受手術期間輸血。但有關血液及血漿製品原來有受污染風險，部分是美國囚犯及吸毒者「賣血」而來，最終導致英國有3萬人感染可致愛滋病的HIV病毒，以及丙型肝炎病毒，當中逾3,000人死亡。事件是NHS於1948年成立以來的最大醫療災難。

英國醫療醜聞｜明知血液或受污染 仍用於病人測試加熱消毒否有效

據報有關方面於1982年已知悉血液有受污染風險，而及至1985年才把血漿製品加熱處理使用，以圖殺死病毒。英國廣播公司(BBC)其後引述文件，揭示有醫生讓病人使用可能受污染的血漿製品，目的是驗證加熱處理是否有效。