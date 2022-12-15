英國：6名涉領事館襲示威者外交人員被撤走　中方：正常輪換

一批居英港人10月到中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，據報有示威者一度被拖進領館範圍內毆打。英國外相祁湛明(James Cleverly)表示，警方要求6名中方官員放棄外交豁免權，接受問話，中國政府已經撤走這批官員。中國駐英國大使館發言人回應說，中國駐曼徹斯特總領事的任期已滿，是中方正常的人員輪換。

英國：6名涉領事館襲示威者外交人員被召回，中方：正常輪換。(網上圖片)

祈湛明表示，警方調查有示威者被指遭拖入領事館毆打事件，並傳召6名總領事館職員問話。包括否認打人的中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原，在警方傳召他們後，中國便撤走該批外交人員。他指，警方將星期三(14日)設為最後期限，對有關人士未能接受警方盤問或接受司法機關審判感到失望。

英國下議院外交委員會主席凱恩斯形容是懦夫，要求將有關中國官員列為不受歡迎人物，永不歡迎再入境英國。