英國：6名涉領事館襲示威者外交人員被撤走　中方：正常輪換

一批居英港人10月到中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，據報有示威者一度被拖進領館範圍內毆打。英國外相祁湛明(James Cleverly)表示，警方要求6名中方官員放棄外交豁免權，接受問話，中國政府已經撤走這批官員。中國駐英國大使館發言人回應說，中國駐曼徹斯特總領事的任期已滿，是中方正常的人員輪換。
祈湛明表示，警方調查有示威者被指遭拖入領事館毆打事件，並傳召6名總領事館職員問話。包括否認打人的中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原，在警方傳召他們後，中國便撤走該批外交人員。他指，警方將星期三(14日)設為最後期限，對有關人士未能接受警方盤問或接受司法機關審判感到失望。
英國下議院外交委員會主席凱恩斯形容是懦夫，要求將有關中國官員列為不受歡迎人物，永不歡迎再入境英國。
中方：堅決反對祈湛明歪曲事實
中國駐英國大使館發言人回應指，中國駐曼徹斯特總領事的任期已滿，不久前已奉調回國，是中方正常的人員輪換，堅決反對祈湛明「撤走」說法歪曲事實。
發言人又說，今次事件是反華份子故意挑釁、襲擊總領事館人員、衝闖總領館館舍的暴力滋擾，性質十分惡劣，英國政府不單止沒有盡保護中方總領館館舍和人員安全與尊嚴的國際法義務，還在事後偏袒包庇「港獨」暴徒，將矛頭指向受到暴力滋擾和襲擊的中方人員，中方完全不能接受，已向英方提出嚴正交涉。