英國《The Snowman》畫作家病逝　終年88歲

世界經典繪本《雪人》(The Snowman) 英國著名畫作家Raymond Briggs於周二(9日)病逝，終年88歲。 Raymond Briggs在1934年於英國倫敦出生，戰後的1949年，他轉往溫布頓藝術學校，由於他鍾情漫畫，與傳統藝術訓練的名校有些格格不入，曾經被學校老師責難為何不精進古典畫藝，偏要選擇「不入流的漫畫」。Raymond Briggs多年後在一個訪問中說：「我來這裡，就是想畫卡通。」

Raymond Briggs歷經入伍服役擔任製圖員、得到獎學金進入倫敦斯萊德美術學院深造的機會，1957年畢業後，他開始替多份報章雜誌、圖書和廣告繪畫插畫。1966年替《鵝媽媽經典童謠》(The Mother Goose Treasury)繪畫逾800幅插畫，讓Raymond Briggs贏得英國兒童文學的凱特格林威獎(The Kate Greenaway Medal)。1973年，Raymond Briggs以繪本《聖誕老爸》(Father Christmas)再度奪得凱特格林威獎。

接連噩耗深遠影響作品 《聖誕老爸》成為Raymond Briggs的里程碑，但他在創作時期卻經歷人生最痛苦的事情。Raymond Briggs的母親於1971年聖誕節病逝，其父親亦在不到1年內離世，經歷失去雙親，他的妻子亦患上精神病及白血病，於1973年逝世，面對連番噩運，對Raymond Briggs的創作有深刻影響，往後的圖作總有一股潛藏的寂寥與哀傷，但同時，令許多讀者難忘感觸。