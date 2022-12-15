英國多個行業人員因不滿薪金增幅未能應付通脹，先後宣布發動罷工。英國全國最大護士工會皇家護理學院周四(15日)起至下星期二(20日)，展開當地歷來最大規模的罷工，估計有10萬人參與，是106年歷史上首次。首相辛偉誠(Rishi Sunak)擬提出反罷工法，保障民眾生活。

英國10萬護士今起大罷工，辛偉誠擬提反罷工法。(網上圖片)

有逾10萬名會員的皇家護理學院表示，他們長期面對實質減薪的困境，導致的人手不足亦令他們難以安全照顧病人，因此要求加薪19%。惟要求遭資方拒絕。政府重申，加薪幅度是由獨立委員會建議，假如進一步加薪，將意味需要靠削減前線服務彌補。

罷工涉及英格蘭、威爾士及北愛爾蘭共76間醫院，大量非緊急手術及門診預約要取消，但化療、洗腎、深切治療病房、新生嬰兒和兒科深切治療病房的照護於首日罷工不受影響。