英國15歲少女海邊玩球被拖到深水處性侵　相隔近2年疑犯終被起訴

記者陳怡伶／綜合報道
2021年，英國多實郡般尼茅夫（Bournemouth）海灘發生了一起令人髮指的性侵案，一名15歲少女在水中和友人玩球時，竟被一名19歲男子拖進水中深處性侵。經過了將近2年的調查，男子被指控性侵等多項罪名，6月將出庭受審。
《每日郵報》（Daily Mail）報道，2021年7月18日，少女到人潮眾多的海邊遊玩，和友人一起在水中玩球時，球落到一名陌生男子面前，男子將球丟回給她們後開始找該名受害少女攀談，接著就將她拉進水深較深的區域，對她加以性侵。
警官：本案經過廣泛且漫長調查
警方事後逮捕了一名來自西密德蘭郡（West Midlands）的19歲男子馬里諾艾卡（Gabriel Marinoaica），經過漫長的調查，他近日被指控犯下性侵及4項性騷擾，已經收到信件通知，6月16日須於當地法院出庭。
警官詹金斯（Mark Jenkins）表示：「警方非常重視所有性侵與性犯罪通報，我們確保受害者在整個調查過程中得到全力支持。本案經過廣泛且漫長調查，向皇家檢控署提交詳細文件後，皇家檢控署授權對此案提出指控。」
他補充：「我們一直讓受害者及其家人密切了解狀況，並將通過法律程序繼續提供這種支持。」但由於此案進入庭審程序，無法進一步發表評論。
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