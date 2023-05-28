英國15歲少女海邊玩球被拖到深水處性侵　相隔近2年疑犯終被起訴

記者陳怡伶／綜合報道

2021年，英國多實郡般尼茅夫（Bournemouth）海灘發生了一起令人髮指的性侵案，一名15歲少女在水中和友人玩球時，竟被一名19歲男子拖進水中深處性侵。經過了將近2年的調查，男子被指控性侵等多項罪名，6月將出庭受審。

《每日郵報》（Daily Mail）報道，2021年7月18日，少女到人潮眾多的海邊遊玩，和友人一起在水中玩球時，球落到一名陌生男子面前，男子將球丟回給她們後開始找該名受害少女攀談，接著就將她拉進水深較深的區域，對她加以性侵。