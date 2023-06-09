英國19歲少女與「男友」上床17次不覺異　FB查證對方是女生後控性侵

記者鄒慈芸／綜合報道

英國一名19歲女孩透過Snapchat認識了一名21歲的「男子」，兩人情投意合，發生多次性關係，不過最後女孩卻發現，這名與她纏綿的男性，其實是「女兒身」，對方利用她深度近視的弱點，在性行為時要求她摘下眼鏡，隱瞞了這件事長達數月，讓女孩生氣得控告對方性侵。

根據女孩陳述，自己在Snapchat上認識了名為喬治·帕里（George Parry）的「男子」，當時對方用了一個金髮男子的卡通圖當作頭像，她也因此自然的聯想對方是名男性。

14厘米外的物體都看不清

兩人經過一段時間的了解後互生好感，最終發展情戀人關係，不過每次出門時，喬治總是會戴帽子，將自己的頭髮遮住。

受害女孩控訴，自己近視很深，基本上在14厘米外的物體，在眼中都是模糊的，喬治抓住她這項弱點，多次在兩人發生性行為時，要求自己把眼鏡拿下，才讓她在2021年5月至8月3個月，發生了17次性行為卻沒察覺出異常。