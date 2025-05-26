英國21歲前空姐走私毒品被捕　超詭異成分竟含人骨粉末

英國一名年僅21歲的前空姐，近日在斯里蘭卡首都可倫坡機場被捕，她的行李被搜出超過約45公斤的合成毒品，恐面臨最高25年有期徒刑，值得注意的是，這種毒品據傳含有「人骨粉末」，十分詭異。

前空姐：懷疑毒品是他人暗中放入行李

英國《每日郵報》報道，這名被捕的前空姐夏洛特·梅·李（Charlotte May Lee），行李藏有超過約45公斤俗稱「Kush」的致命合成毒品。而這宗案件也是斯里蘭卡史上最大起的同類毒品案。

報道指出，「Kush」據信源自西非，成分詭異，其成分傳聞含有「人骨粉末」，而在獅子山共和國，這種毒品每週奪走至少12條人命，當地甚至出現盜墓搶屍取骨煉毒的駭人事件。獅子山總統比歐（Julius Bio）甚至曾抨Kush是「國家存亡的毒害」，並於去年宣布毒品緊急狀態。