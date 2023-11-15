英國22歲女子患罕見疾病外表似12歲　老公慘被路人斥「戀童癖」

英國女子琳賽（Lyndsey Ashton）因為罹患罕見疾病，導致已經22歲的她外表看起來像12歲的小女孩，和丈夫牽手走在路上時，還會有人質疑老公有戀童癖，讓他們感到相當無奈。琳賽小時候與一般孩童無異，不過在5歲時被確診罹患25萬分之一的罕見疾病橫紋肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma, RMS），雖然發現及時，透過治療成功擊退病魔，但還是留下了終生的後遺症，琳賽的發育速度變得異常緩慢，今年22歲的她身高僅4英尺10英寸（約147cm），聲音、長相也都像10幾歲的小孩子。

成功誕下2個健康的兒子 原本琳賽覺得像自己這樣特殊的人，不可能贏來真愛，沒想到她在2016年時認識了大她5歲的喬恩，兩人在2020年步入婚姻。雖然婚後生活幸福甜蜜，不過琳賽「太後生」還是造成不少問題，與丈夫牽手走在路上時，會遭到路人投以異樣的眼光，更有人會直接出聲斥責喬恩有「戀童癖」。儘管碰上這些困擾，兩人並沒有因次與社會隔絕，琳賽表示，當初想要懷孕生子時，也因為生理限制不斷遭醫護勸阻，但自己成功的挺過來，生下兩個健康的兒子，現在遭受外界不友善的眼光，也不會因此退縮，兩人會勇敢的站出來，保護自己心愛之人。