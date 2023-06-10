英國23歲女模擁「36NN」6公斤超巨乳　聲稱要繼續整　網民憂「爆開」

英國萊斯特郡一名23歲模特兒安柏（Amber May）長期沉迷於整容，她在5年內花費7萬英鎊（約69萬元港幣）在整容手術，其中有5次是豐胸，儘管已經擁有36NN的超大胸部，卻不能讓他就此滿足，甚至表示還要「繼續整」，不過不少人替她感到擔心，紛紛提醒如果再整下去，感覺胸部要「爆開了」。

胸部重量約6公斤

安柏年僅23歲，卻已經接受了各種手術，包括臀部整形、隆鼻、面部填充和牙科手術，一切都是為了讓自己看起來更像「芭比娃娃」。

為了支付高昂的手術費，她透過自己的社群媒體OnlyFans向粉絲發起募款，根據安柏的說法，她的胸部重量相當於兩塊磚頭，約6公斤，儘管不少網友嘲諷她的胸部已經「太過頭」，她仍然堅持再動豐胸手術。

安柏解釋「我的大多數粉絲都喜歡我的胸部，很多酸民來批評我的作法，但我都無視他們，胸部變大後讓我賺了更多錢，我也喜歡我胸部的樣子」一路從34B進化到36NN，其實也有很多不方便之處，安柏坦言，運動、繫鞋帶對她來說都是困難的挑戰，更別說是找到合身的衣服或坐進車子裏。

不過由於安柏的胸部實在是太大，幾乎沒有醫生敢冒着高風險再替她動手術，因此決定出國，支付3萬英鎊前往比利時「進廠改造」，她開心表示「我亳不急待看想看它們會是什麼樣子！」

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