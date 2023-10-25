英國24歲警察誘導200多名女孩發送露骨照　受害者年紀最小僅10歲

24歲的愛德華茲 (Lewis Edwards) 被指控化名14歲的男孩詹姆斯 (James)，用此身份與女孩們聯繫並誘使她們進行性行為。目前他在被捕後也遭到停職，隨後已辭職。

這款狼警太惡劣！英國一名警察誘導200多名女孩透過手機軟體Snapchat與他分享自己的露骨照片和影片，年紀最小的受害者僅僅10歲。24歲的愛德華茲 (Lewis Edwards) 被指控化名14歲的男孩詹姆斯 (James)，用此身份與女孩們聯繫並誘使她們進行性行為。目前他在被捕後也遭到停職，隨後已辭職。

受害者：對警方的信任已經破滅

據悉愛德華茲會在過程中偷偷截圖，並以此強迫受害者們繼續向他發送露骨照，甚至威脅如果拒絕，就把照片發送給朋友和家人。檢察官格里菲斯 (Roger Griffiths) 表示，愛德華茲於2021年1月加入南威爾斯警察局，大部分犯罪行為發生在他擔任警官期間。格里菲斯說，警方在線調查小組的成員於2023年2月搜索了愛德華茲的住處，據悉他與父母一起住在布里真德，該地距離南威爾士警察總部不遠。格里菲斯透露，進行搜索時愛德華茲在他的臥室裡，警方在他旁邊發現了兩部手機，在扣押後發現這些電子設備上有大量的露骨圖片及影片。據悉愛德華茲命令受害者在身上寫上「Snap God」。Snap God 是一個兒童性虐待素材的傳播平台，愛德華茲也曾使用比特幣從該公司購買了色情圖片。

法庭還獲悉，受害者之中甚至有女孩想不開，向愛德華茲說到想要結束自己的生命。另外還有受害者陳述，「13歲時，這不是你該經歷的，我被威脅和惡搞了一年多，感到困惑、尷尬和厭惡，沒有自尊。我失去了純真，必須迅速成長才能在精神上理解發生了什麼事。」幾名受害者表示，他們對警方的信任已經破滅。愛德華茲已承認了162項與兒童性虐待有關的罪行，但拒絕參加量刑聽證會。

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