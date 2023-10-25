熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-25 12:30:00

英國24歲警察誘導200多名女孩發送露骨照　受害者年紀最小僅10歲

分享：

24歲的愛德華茲 (Lewis Edwards) 被指控化名14歲的男孩詹姆斯 (James)，用此身份與女孩們聯繫並誘使她們進行性行為。目前他在被捕後也遭到停職，隨後已辭職。

這款狼警太惡劣！英國一名警察誘導200多名女孩透過手機軟體Snapchat與他分享自己的露骨照片和影片，年紀最小的受害者僅僅10歲。24歲的愛德華茲 (Lewis Edwards) 被指控化名14歲的男孩詹姆斯 (James)，用此身份與女孩們聯繫並誘使她們進行性行為。目前他在被捕後也遭到停職，隨後已辭職。

Ad Block

受害者：對警方的信任已經破滅

據悉愛德華茲會在過程中偷偷截圖，並以此強迫受害者們繼續向他發送露骨照，甚至威脅如果拒絕，就把照片發送給朋友和家人。檢察官格里菲斯 (Roger Griffiths) 表示，愛德華茲於2021年1月加入南威爾斯警察局，大部分犯罪行為發生在他擔任警官期間。格里菲斯說，警方在線調查小組的成員於2023年2月搜索了愛德華茲的住處，據悉他與父母一起住在布里真德，該地距離南威爾士警察總部不遠。格里菲斯透露，進行搜索時愛德華茲在他的臥室裡，警方在他旁邊發現了兩部手機，在扣押後發現這些電子設備上有大量的露骨圖片及影片。據悉愛德華茲命令受害者在身上寫上「Snap God」。Snap God 是一個兒童性虐待素材的傳播平台，愛德華茲也曾使用比特幣從該公司購買了色情圖片。

法庭還獲悉，受害者之中甚至有女孩想不開，向愛德華茲說到想要結束自己的生命。另外還有受害者陳述，「13歲時，這不是你該經歷的，我被威脅和惡搞了一年多，感到困惑、尷尬和厭惡，沒有自尊。我失去了純真，必須迅速成長才能在精神上理解發生了什麼事。」幾名受害者表示，他們對警方的信任已經破滅。愛德華茲已承認了162項與兒童性虐待有關的罪行，但拒絕參加量刑聽證會。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受