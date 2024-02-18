英國35歲男搭飛機突失控砸門還毆打空少　全機騷動險需中途降落

英國一名男子從泰國曼谷搭機飛往英國倫敦途中，無故大鬧機艙，先是砸爛廁所門，還朝空服員臉部揮拳，力道之大，目擊者感覺空服員鼻子都要被打斷了。
據《太陽報》報道，警方目前未透露在空中大鬧的35歲紅衣男子身分，不過消息指出，紅衣男7日搭乘泰國國際航空（Thai Airways）班機，從曼谷飛往英國希斯路機場，有女乘客錄下紅衣男大鬧機艙的過程，目擊者說，紅衣男先是在廁所內咆哮，接着開始砸廁所門，門鎖也被砸得稀巴爛。
大喊有人想殺他
當時一名男性空服員正試圖安撫、制伏失控的紅衣男，但明顯紅衣男正處在狂暴狀態，雙方在高空上演肉搏戰，紅衣男朝空服員臉部動手時，還能聽見聲響，似乎力道非常大。
後來紅衣男被壓制在座位上，許多乘客圍在他身邊，試圖讓紅衣男冷靜下來，此刻的紅衣男還在大喊有人想殺他。
一下機就被警方逮捕
由於這場騷亂影響到左右乘客，紅衣男不斷在座位上口出穢言，有帶小孩的乘客被迫更換座位，機上廣播告知乘客，班機可能改為降落杜拜，如果事態沒有惡化，則繼續飛往目的地倫敦。所幸之後有2名乘客坐在紅衣男左右，制止他進一步攻擊人群，但其他人在餘下的時間都得忍受他大吼大叫。
最終飛機平安降落倫敦，當地警方也證實紅衣男一下機，就被警方以嚴重傷害他人身體（GBH）、危害航班（endangering aircraft）得罪名逮捕及拘留，另有1位男性送醫治療，幸而送醫男子沒有生命危險。
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