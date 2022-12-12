英國4童墮冰湖 警方證實：3死1命危

英國遭寒流侵襲釀成奪命悲劇，英格蘭中部鄰近第二大城市伯明翰的索利哈爾，周日下午有4名6至11歲男童掉進表面結冰的湖泊。警方今日證實，3人搶救無效死亡，另一人危殆。
寒流｜冰面裂開1人掉進湖 3人上前救同遇險
目擊者稱，事發時一群兒童在湖附近玩耍，「有兩人走到結冰湖面上，其他人大叫那裡不安全」，未幾冰面裂開，其中一人跌進湖裡，湖邊的3人上前救他也墮進湖裡。民眾說，救援人員到場後已立即破開冰面跳進湖裡救人，一名兒童救起時已無生命跡象。有人稱見到6名兒童墮湖，但救援人員通宵搜索未有發現。警方今日稱，3名分別11歲、10歲和8歲的男童被拉出水面後立即送院，惜搶救無效；第4名6歲男童情況危殆，他心臟一度停頓。警方今日仍在現場搜索，以查清是否另有兩名兒童墮湖。
寒流｜英航：倫敦希思羅機周一逾70航班取消
英國大部分地區周日起遭寒流侵襲降下暴雪，首都倫敦鋪滿銀霜。大雪造成交通大亂，火車班次延誤，馬路濕滑釀車禍，倫敦吉域機場和史坦斯特機場因積雪須關閉跑道；吉域周日中午起約90班航班取消，今日最少再有37班取消。英航則稱，該公司在倫敦希思羅機場，今日有逾70班升降航班取消。
寒流｜蘇格蘭跌至零下15.7度 倫敦發黃色警告
蘇格蘭北部周日晚錄得攝氏零下15.7度，為英國今年最寒冷紀錄，蘇格蘭、北愛爾蘭、部分威爾斯地區及大部分英格蘭地區，包括倫敦今日續發出黃色警告，顯示惡劣天氣會持續，或造成混亂。當局呼籲民眾駕車出行時準備充足燃料、暖衣、充滿電的手機和食物。有人稱，與家人周日深夜起在公路被困逾8小時，沒有食物，僅有一支水。