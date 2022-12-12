英國4童墮冰湖 警方證實：3死1命危

英國遭寒流侵襲釀成奪命悲劇，英格蘭中部鄰近第二大城市伯明翰的索利哈爾，周日下午有4名6至11歲男童掉進表面結冰的湖泊。警方今日證實，3人搶救無效死亡，另一人危殆。

寒流｜冰面裂開1人掉進湖 3人上前救同遇險

目擊者稱，事發時一群兒童在湖附近玩耍，「有兩人走到結冰湖面上，其他人大叫那裡不安全」，未幾冰面裂開，其中一人跌進湖裡，湖邊的3人上前救他也墮進湖裡。民眾說，救援人員到場後已立即破開冰面跳進湖裡救人，一名兒童救起時已無生命跡象。有人稱見到6名兒童墮湖，但救援人員通宵搜索未有發現。警方今日稱，3名分別11歲、10歲和8歲的男童被拉出水面後立即送院，惜搶救無效；第4名6歲男童情況危殆，他心臟一度停頓。警方今日仍在現場搜索，以查清是否另有兩名兒童墮湖。