英國47歲商人摩洛哥度假離奇死亡 25歲妻子繼承全部遺產

英國一名47歲商人在摩洛哥離奇猝死，其25歲妻子指他死於心臟病。該商人的家屬早前稱不知他在哪裡落葬，也不知其死因。家人正落力尋找他的落葬處之際，報道指他那名小22歲的妻子已繼承他所有遺產。

報道指，47歲的Allen McKenna於2月與妻子Majda Mjaoual同遊妻子故鄉卡薩布蘭卡(Casablanca)。他居於澳洲的父親Alan Moorhead稱，在2月22日接聽兒子妻子打來的視像電話，見到兒子的遺體在鏡頭背景中。對方聲稱，其兒子死於心臟病發，但他們卻無法取得死亡證或驗屍報告。據悉，McKenna死後兩天落葬在卡薩布蘭卡一個墓園，其妻子則飛回英國辦理他的身後事。英國《每日郵報》報道稱，記者調查發現McKenna的死亡證顯示他死於一個住宅地址。