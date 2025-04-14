英國47歲商人摩洛哥度假離奇死亡 25歲妻子繼承全部遺產

英國一名47歲商人在摩洛哥離奇猝死，其25歲妻子指他死於心臟病。該商人的家屬早前稱不知他在哪裡落葬，也不知其死因。家人正落力尋找他的落葬處之際，報道指他那名小22歲的妻子已繼承他所有遺產。
報道指，47歲的Allen McKenna於2月與妻子Majda Mjaoual同遊妻子故鄉卡薩布蘭卡(Casablanca)。他居於澳洲的父親Alan Moorhead稱，在2月22日接聽兒子妻子打來的視像電話，見到兒子的遺體在鏡頭背景中。對方聲稱，其兒子死於心臟病發，但他們卻無法取得死亡證或驗屍報告。據悉，McKenna死後兩天落葬在卡薩布蘭卡一個墓園，其妻子則飛回英國辦理他的身後事。英國《每日郵報》報道稱，記者調查發現McKenna的死亡證顯示他死於一個住宅地址。
英國商人離奇死亡｜死前擁有3間公司
McKenna在澳洲讀大學，死前經營3間英國公司，包括一間啤酒廠。Moorhead指，Mjaoual無接聽電話、無覆短訊，他只想要回兒子的遺體，並運回他的成長地澳洲安葬。報道指，Mjaoual是一名小有人氣的網紅，因這起事件備受關注，隨後關閉個人社交帳戶。《每日郵報》稱，Mjaoual日前現身英國，手上已沒有她曾於網上炫耀、McKenna送給她的訂婚戒指。報道指，McKenna於2017年在倫敦認識任職侍應的Mjaoual，他當時剛與首任妻子離婚，之後改信伊斯蘭教並與Mjaoual結婚。McKenna友人稱，他與父親關係疏離，而現在其所有資產已落入妻子Mjaoual手中。