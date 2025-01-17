英國84歲翁用牛仔褲擊退劫匪　激動到失眠但不後悔

英國一位84歲阿公近日在自助式洗衣店意外遭遇劫匪，他臨危不亂，僅憑手上的一條牛仔褲成功將其擊退，閉路電視畫面記錄下兩人對峙過程，經媒體報道後，這位阿公一夕爆紅。

據BBC14日報道，84歲的克羅克（Ron Croker）生活在英國南約克郡，當地時間7日早晨7點，他在當地一家自助式洗衣店正準備使用乾衣機，剛投入硬幣，突然一名蒙面搶匪闖入店內，向克羅克出言不遜，並大喊 「 把錢包給我 」 。

「我一生都在為我的錢而工作」

克羅克猜測這名男子可能攜帶了刀具，於是抓起剛疊好的牛仔褲作為武器，毫不示弱地吼回去。搶匪似乎被他的氣勢震懾，步步後退並暫時離開，但很快又返回店內，試圖強搶克羅克的錢包。對此，克羅克使出全力，用手上的牛仔褲瘋狂抽打劫匪，並一把將其推出店門外，後者最終落荒而逃。