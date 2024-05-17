英國9個月大嬰被肉醬碎通粉噎死　母：曾交代托兒所要打成泥狀

英國根德郡（Kent）當地一所托兒中心的員工將長通粉和肉醬切碎後，交給另一名員工同時餵食4名嬰兒，9個月大男嬰奧利佛（Oliver Steeper）意外噎住，6天後宣告不治。

根據《每日郵報》報道，2021年9月位於英國根德郡的Jelly Beans日托中心，當時9個月大男嬰奧利佛（Oliver Steeper）才剛開始到中心上課約4周，就在吃飯時噎到，緊急送醫，住院6天仍不幸死亡。奧利佛的父母指出，孩子還無法正常咀嚼，在家中都是吃泥狀食物，而且在事發前，就曾發現孩子的嘔吐物中有「塊狀」的菠蘿，但因為不想造成員工的壓力，沒有及時提醒托兒中心。

一人同時餵食四名嬰兒

在法庭證詞中，主要負責照顧奧利佛的保育員柯林斯（Loetta Collins）坦承，一人同時餵食四名嬰兒「並不常見」，當天是她把長通粉和肉醬切得細碎，再交給另一名員工餵食，她說：「我花很多時間切碎和攪拌他的食物，直到我滿意為止」。

奧利佛的父母指出，孩子「根本無法正常咀嚼」，在家中也都是吃泥狀食物。奧利佛母親也曾在事前與柯林斯討論過，如何準備孩子的食物，但溝通上卻出現誤解。母親以為工作人員會將食物打成泥狀再餵奧利佛，但柯林斯卻在法庭上表示，她並沒有打算這樣做，「以為只要剁得很碎就可以了」。