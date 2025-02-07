英國MMA選手撞名Taylor Swift　意外爆紅也十分困擾

英國一名21歲的新銳格鬥選手，因為和美國流行樂天后Taylor Swift同名同姓而聲名大噪。不過近日他接受專訪時坦言，常因此遇到許多尷尬狀況，但他暫不考慮改名，並稱若有機會和天后見面，最想問「這個問題」。

據《CNN》報道指出，兩人都用上「Taylor Swift」這個名字，一個是在社群上擁有上億粉絲的美國巨星，一個則是來自英國的業餘綜合格鬥（MMA）選手，平時也兼職當水電工。

「發出奇怪的笑聲」

現年21歲的泰勒接受專訪時透露，與世界巨星同名對某些人來說可能有優勢，但對他來說，日常生活不免要遇到許多尷尬狀況。像是當他登上擂台準備比賽，唱名時台下就會不斷「發出奇怪的笑聲」，尤其在選手量體重時：「所有拳擊手集合在同一個房間，當我被叫到時，通常會引來一陣大笑。」

但與天后同名也讓他意外爆紅，不斷有媒體對他發出採訪邀請、也有許多贊助商主動找上門，對此他採樂觀態度。泰勒表示，約莫在10歲時他注意到Taylor Swift的音樂作品，隨着Taylor Swift名氣逐漸響亮，他的困擾也越來越多。