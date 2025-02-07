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國際
2025-02-07 14:15:49

英國MMA選手撞名Taylor Swift　意外爆紅也十分困擾

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英綜合格鬥選手與天后Taylor Swift同名同姓。（圖／翻攝IG）

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英國一名21歲的新銳格鬥選手，因為和美國流行樂天后Taylor Swift同名同姓而聲名大噪。不過近日他接受專訪時坦言，常因此遇到許多尷尬狀況，但他暫不考慮改名，並稱若有機會和天后見面，最想問「這個問題」。

CNN報道指出，兩人都用上「Taylor Swift」這個名字，一個是在社群上擁有上億粉絲的美國巨星，一個則是來自英國的業餘綜合格鬥（MMA）選手，平時也兼職當水電工。

「發出奇怪的笑聲」

現年21歲的泰勒接受專訪時透露，與世界巨星同名對某些人來說可能有優勢，但對他來說，日常生活不免要遇到許多尷尬狀況。像是當他登上擂台準備比賽，唱名時台下就會不斷「發出奇怪的笑聲」，尤其在選手量體重時：「所有拳擊手集合在同一個房間，當我被叫到時，通常會引來一陣大笑。」

但與天后同名也讓他意外爆紅，不斷有媒體對他發出採訪邀請、也有許多贊助商主動找上門，對此他採樂觀態度。泰勒表示，約莫在10歲時他注意到Taylor Swift的音樂作品，隨着Taylor Swift名氣逐漸響亮，他的困擾也越來越多。

Taylor Swift繼2022 年的《All Too Well: The Short Film》榮獲MTV台「最佳音樂錄影帶」獎，今年有望再下一城。 近年攞獎攞到手軟的Taylor Swift，再增添4個獎項。 缺席頒獎禮的Taylor Swift，拍片多謝歐洲樂迷支持。 缺席頒獎禮的Taylor Swift，拍片多謝歐洲樂迷支持。 談到與Taylor Swift的友誼，Rosé說對方非常重姐妹情誼。 Rosé指Taylor Swift給她電話號碼，叫她在圈中遇到甚麼事，可找她幫助。 據Victory Live的數據，Taylor Swift的炒飛價格，平均價就高達22,951港元一張。 《The Eras Tour》令Taylor Swift成為真正樂壇天后。 Taylor Swift與球星男友Travis Kelce，在紐約街頭享受拍拖時光。 Taylor Swift與球星男友著得非常喜慶。 Taylor Swift與男友非常享受拍拖的時光。 Taylor Swifth的洛杉磯豪宅，被排除在當局強制疏散區域之外。

拜託她分點粉絲給我

尤其是在診所候診室，當護士大呼「Taylor Swift」，其他病人卻看到是一名男性出現時，不免會被開玩笑一番。

很多人建議他比賽時，用Taylor Swift的歌當進場音樂，但都被他拒絕。但當被問及若見到天后，有甚麼話說時，泰勒表示：「我可能會先開玩笑，問她能不能改名字？然後再拜託她分點粉絲給我。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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