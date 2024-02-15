英國The Body Shop瀕破產 全球特許經營店不受影響

英媒引述英國The Body Shop的聲明指，接管人FRP Advisory會考慮所有方案，為公司尋找出路，並適時向債權人及員工公布消息。該公司在接管期間仍會營運，確保顧客可以繼續到商店及網上選購產品。聲明又指，接管為公司的未來及振興品牌，提供穩定、靈活性及保證，並指公司在以前的擁有人領導下，面對長期財政挑戰，以及整個零售業營商環境困難。

英國護膚品連鎖店The Body Shop周二宣布進入破產管理程序，已任命破產管理人，當地逾2,500名員工面臨失業。不過全球的特許經營店不受影響。

The Body Shop由Anita Roddick於1976年在布萊頓(Brighton)創立，並逐步發展成國際品牌，主打推動環境友善及反對利用動物測試的產品。該公司在2006年被法國化妝品巨頭歐萊雅(L’Oréal)收購，2017年轉手予巴西化妝品集團Natura，私募股權公司Aurelius Group在去年11月以2.07億英鎊購入。

在英擁逾2500名員工

The Body Shop在英國擁有約200間分店，為了讓分店數量與Lush等競爭對手相近，其中最多100間可能關閉，Lush在英國及愛爾蘭擁有104家分店。在2022年，The Body Shop在英國有逾2,500名員工，其中約900名為行政人員，1,600名為店舖員工。The Body Shop同時在全球70個國家及地區設有約3,000間分店，本港亦有20間門市。