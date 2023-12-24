英國TikTok熱門瘦身產品號稱燃燒脂肪　爆紅「檸檬瓶」安全性引爭議

英國近來出現一款傳言能有效分解脂肪的產品「檸檬瓶」（lemon bottle），很快便在TikTok上引起關注，但一些醫生擔心其長期安全性，而且功效未得到證實。

據英國《衛報》23日報道，近半年來，一款名為「檸檬瓶」的減肥產品透過病毒式行銷成為TikTok上的熱門話題，帶有標籤「#LemonBottle」的影片總觀看次數為8,150萬次。還有一段影片顯示，用注射器將黃色溶液注入培根的脂肪區域，幾分鐘後脂肪便開始溶解。

收到90宗有關該產品的投訴

然而對於「檸檬瓶」長期安全性和有效性，以及缺乏正式規範的研究和推廣方法，一些美容醫學領域的專家表示擔憂。

英國醫療註冊公司「Save Face」表示，今年已收到90宗有關該產品的投訴。其中有人聲稱效果不均勻或根本無效，甚至有些人表示使用後出現瘀傷和感染，據說還有一宗關於組織壞死的投訴。「Save Face」主管柯林斯（Ashton Collins）表示，目前尚不清楚這是技術問題還是產品本身的問題。