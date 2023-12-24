熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 天氣 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-24 15:45:51

英國TikTok熱門瘦身產品號稱燃燒脂肪　爆紅「檸檬瓶」安全性引爭議

分享：

英國TikTok熱門瘦身產品號稱燃燒脂肪　爆紅「檸檬瓶」安全性引爭議

英國近來出現一款傳言能有效分解脂肪的產品「檸檬瓶」（lemon bottle），很快便在TikTok上引起關注，但一些醫生擔心其長期安全性，而且功效未得到證實。

據英國《衛報》23日報道，近半年來，一款名為「檸檬瓶」的減肥產品透過病毒式行銷成為TikTok上的熱門話題，帶有標籤「#LemonBottle」的影片總觀看次數為8,150萬次。還有一段影片顯示，用注射器將黃色溶液注入培根的脂肪區域，幾分鐘後脂肪便開始溶解。

收到90宗有關該產品的投訴

然而對於「檸檬瓶」長期安全性和有效性，以及缺乏正式規範的研究和推廣方法，一些美容醫學領域的專家表示擔憂。

英國醫療註冊公司「Save Face」表示，今年已收到90宗有關該產品的投訴。其中有人聲稱效果不均勻或根本無效，甚至有些人表示使用後出現瘀傷和感染，據說還有一宗關於組織壞死的投訴。「Save Face」主管柯林斯（Ashton Collins）表示，目前尚不清楚這是技術問題還是產品本身的問題。

一位在倫敦西部經營診所的外科醫生卡里米安（Bahe Karimian）表示，他經常有患者前來諮詢「檸檬瓶」，並表示他已經為大約200名患者進行了這種手術，他們都很滿意：「這幾乎是無痛的，而且（一些研究）表明它非常有效。」

主要成分是鳳梨蛋白酶、核黃素和卵磷脂

另一方面，另一位醫生亞歷山德斯（Yannis Alexandrides)表示：「當我進行搜索時，沒有發現任何科學論文支持該產品的功效和安全性。」

英國《衛報》報道，這款「檸檬瓶」產品的製造商是韓國首爾一家名為「Sid Medicos」的公司，該公司並聲稱「檸檬瓶」含有天然成分。根據網站介紹，主要成分是鳳梨蛋白酶、核黃素和卵磷脂。

該報補充說，無法在網上獲得「檸檬瓶」完整的成分清單，目前也尚未獲得該公司進一步的回應。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

保暖食物｜（am730製圖）

保暖食物丨辣椒、薑黃、老薑等6種暖身食材 為身體加熱 忌飲酒或咖啡!（am730製圖） 保暖食物｜老薑（am730製圖） 保暖食物｜薑黃（am730製圖） 保暖食物｜辣椒（am730製圖） 保暖食物｜黑椒（am730製圖） 保暖食物｜蒜頭（am730製圖） 保暖食物｜肉桂（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受