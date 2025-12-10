英地鐵貓站長已回喵星　粉絲不捨悼念(有片)

在社交平台擁有逾2.5萬名粉絲的英國地鐵網紅貓站長Nala已回喵星，牠的飼主Natasha Ambler在網上傷心宣布消息，數千名網民紛紛湧入留言，有人懷念牠在閘口的身影，有人說有牠在地鐵站的每一天都特別幸福。

綜合報道，Natasha在上周日(7日)於為Nala設立在Facebook(FB)的專頁「The Adventures Of Nala」上宣布Nala離世的消息。Natasha表示，對於Nala的離世心碎不已，彷彿失去了家人。自從公佈消息後，她收到鋪天蓋地的慰問留言，足以證明Nala的影響力與牠在社區裡獲得的愛，「Nala不僅是一隻寵物，牠將被許多人深深懷念」。