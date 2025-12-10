英地鐵貓站長已回喵星　粉絲不捨悼念(有片)

在社交平台擁有逾2.5萬名粉絲的英國地鐵網紅貓站長Nala已回喵星，牠的飼主Natasha Ambler在網上傷心宣布消息，數千名網民紛紛湧入留言，有人懷念牠在閘口的身影，有人說有牠在地鐵站的每一天都特別幸福。
綜合報道，Natasha在上周日(7日)於為Nala設立在Facebook(FB)的專頁「The Adventures Of Nala」上宣布Nala離世的消息。Natasha表示，對於Nala的離世心碎不已，彷彿失去了家人。自從公佈消息後，她收到鋪天蓋地的慰問留言，足以證明Nala的影響力與牠在社區裡獲得的愛，「Nala不僅是一隻寵物，牠將被許多人深深懷念」。
網民：Nala為悶悶不樂的上班族帶來笑容
消息發布後，有逾千名網民都湧入Nala的FB專頁留言悼念：「牠是傳奇」、「每次在車站或工具店見到牠，我都會開心一整天，安息吧」、「你為車站裡許多悶悶不樂的上班族帶來笑容，懷念你」、「坦白說，每次在火車站見到牠，我的心情都會變得格外開朗」、「你在車站，每一天都特別幸福」
年僅6歲的Nala以冒險精神著稱，長期把地鐵站Stevenage station當作第二個家，牠常常悠哉地坐在車站檢票處，彷彿是一名盡責「驗票」的「站長」，許多乘客每天上下班都能見到Nala，甚至順手摸一摸，久而久之把牠視為地鐵站的一部分。由於Nala喜歡四處探險，Natasha幫牠戴上GPS追蹤器，以及印有名字及聯絡方式的頸圈，以確保牠冒險期間的安全。