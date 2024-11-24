英多地打風兼暴雪最少3死1失蹤 座駕入水11個月嬰險車內溺斃

英國由南至北多地受惡劣天氣影響，面對風暴伯特(Storm Bert)吹襲及大雪夾擊，造成最少3人死亡、1人失蹤，陸空交通大亂，逾3萬戶一度停電。西約克郡一名男子駕車時誤入水浸區，洪水急湧入車，男子在千鈞一髮下帶同11個月大兒子從車窗逃出，避過一劫。 英國打風｜全國發逾200個洪水警告 伯特在剛過去的周末帶來強風暴雨及暴雪，加上積雪融化，導致英國英格蘭、威爾斯及蘇格蘭廣泛地區，發出逾200個洪水警告，而且其陣風一度達時速113公里，令多地有樹木被吹塌，截至周日已造成最少3人死亡，惡劣天氣在周日仍然持續。

英國打風｜男子遛狗失蹤 恐已被沖走 3名死者包括漢普郡(Hampshire)一名六十多歲男子。事發時他身在車上，被大風吹倒的大樹壓斃。西約克郡Shipley一名34歲男子駕駛途中座駕撞牆，釀成奪命事故；諾丁漢郡(Nottinghamshire)兩車在惡劣天氣下相撞，導致一名男子死亡。在北威爾斯村落Trefriw，一名男子在遛狗時失蹤，懷疑已被洪水推落河沖走，狗隻則尋回無恙。 英國多地情況︰

英國打風｜座駕入水險死︰好彩反應快爬窗走 在西約克郡城鎮Todmorden，男子Andre Randles駕車接載女友及11個月大兒子途中，駛至一水浸處，他以為積水尚淺，未料其Volkswagen座駕突然沉沒，才知原來該處路陷，導致出現一個巨大的洞，女友表示︰「若不是他反應夠快，立即開窗爬出車外，然後再拖出兒子，後果不堪設想」，她稱出事地點附近居民之前已多次向當局投訴路面不安全，但市政府沒有採取足夠行動。有照片可見洪水之後把車浸得幾沒頂。北威爾斯5名成人及5名兒童一家十口，因山泥傾瀉而被困家中，需由救援人員救出。

英國打風｜大量航班延誤或取消 英格蘭東北部約克郡是重災區之一，路面被大雪覆蓋，導致不少汽車死火；蘇格蘭附近地區積厚達10厘米，有車輛被困雪中。英格蘭東北部、約克郡及北蘭開夏郡等地區共約2.7萬戶停電，而英格蘭中部及西南部地區以及南威爾斯亦有約4,000戶停電。鄰國愛爾蘭亦有約6萬戶民居及商戶等停電。 惡劣天氣導致陸空交通大亂，紐卡斯爾及里茲布拉福機場有因跑道被雪覆蓋，有航班延誤或取消；另有片段可見布里斯托機場有飛機降落時左搖右擺。陸路方面，數百條火車線須停駛、有高速公路須封閉，連接英格蘭和威爾斯的塞文橋亦在強風下關閉。在蘇格蘭，有巴士公司暫停當地全部70條巴士線。