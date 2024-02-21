英大學「最無用學位」曝光！畢業5年仍拎最低工資 面臨欠近百萬學貸

外國有所謂的「米奇老鼠學位」(Mickey Mouse degree)，意指那些讀完無用無出路的學位。英媒周三報道，該國堪稱「全英國最米奇老鼠的學位」(the most"Mickey Mouse"dergee in Britain)，學生畢業後5年仍然在拿最低工資，而且在入不敷支下，面臨近百萬港元學貸。

報道指，根據當地教育部數據，英國「最無用學位」是侯城大學(University of Hull)的媒體、新聞及傳播學位(media, journalism and communications degrees)，畢業生離校5年的平均年薪為1.61萬英鎊(約15.8萬港元)，低絕全英。報道分析，部分畢業生在薪酬不高下還錢力弱，連同利息最終面臨的學貸或高達9.5萬鎊(約93.7萬港元)。