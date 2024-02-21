英大學「最無用學位」曝光！畢業5年仍拎最低工資 面臨欠近百萬學貸

外國有所謂的「米奇老鼠學位」(Mickey Mouse degree)，意指那些讀完無用無出路的學位。英媒周三報道，該國堪稱「全英國最米奇老鼠的學位」(the most"Mickey Mouse"dergee in Britain)，學生畢業後5年仍然在拿最低工資，而且在入不敷支下，面臨近百萬港元學貸。
報道指，根據當地教育部數據，英國「最無用學位」是侯城大學(University of Hull)的媒體、新聞及傳播學位(media, journalism and communications degrees)，畢業生離校5年的平均年薪為1.61萬英鎊(約15.8萬港元)，低絕全英。報道分析，部分畢業生在薪酬不高下還錢力弱，連同利息最終面臨的學貸或高達9.5萬鎊(約93.7萬港元)。
英國大學｜提供迪士尼王國發展選修科
令有關學位被稱為「最米奇老鼠」的另一原因，是課程第三年的確有提供與「米奇老鼠」有關的選修科「Disney Studies」，涉及探討迪士尼全球娛樂王國的發展歷史及影響。侯城大學回應稱，上述數據來自2014/15年畢業生，於2020/21年的稅務年度的薪酬，不能反映該校現今課程的質量。
英國大學｜傳理系畢業生薪酬 全英排尾四
據報，觀乎所有英國大學，媒體、新聞及傳播學位的學生，畢業後5年平均年薪為2.48萬鎊(約24.4萬港元)，處於下游水平，只高過3科的畢業生，包括凱爾特學(Celtic studies)、創意藝術及設計，以及表演藝術，但仍須因大學而異，其中拉夫堡大學(Loughborough University)傳理系學生，畢業5年後平均月薪為3.83萬鎊(約37.8萬港元)。