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國際
2022-10-11 16:55:00

英夫婦廚房掘出260枚金幣　拍賣得652萬元

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英國北約克郡一對夫婦在家中進行裝修期間，於廚房地板發現260枚金幣，金幣的歷史可追溯至1610年至1727年的一個顯赫的海外貿易家族，這些金幣日前在拍賣會上拍出了75.4萬英鎊(折合約652萬港元)，高出原本估值逾倍。

英夫婦廚房掘出260枚金幣，拍賣出652萬元。(Twitter)

英夫婦廚房掘出260枚金幣，拍賣出652萬元。(Twitter)

英國廣播公司(BBC)報道，目前賣家夫婦的身分沒有被公開，他們因為要老屋翻新意外在廚房的地板下發現一個罐子，裡面有260枚金幣，這些是富商Fernley-Maisters家族所有，引起美國、歐洲、澳洲、大陸和日本等國私人收藏家的高度興趣。

金幣的價格原本估大概會在2025萬英鎊，結果以高出估價倍賣出，分別由數10名買家承接。拍賣師Gregory Edmund表示：「想像一下，當你決定鋪平不平整的廚房地板，挖開混凝土，裡面竟然有金幣，你認為它一定只是一根電纜，但它竟然是一個金色的圓盤，還有數百個。」

一對夫婦在家中進行裝修期間，於廚房地板發現260枚金幣。(Twitter) 一對夫婦在家中進行裝修期間，於廚房地板發現260枚金幣。(Twitter) 一對夫婦在家中進行裝修期間，於廚房地板發現260枚金幣。(Twitter)

拍賣師：競標過程十分激烈

拍賣行Spink & Son表示，這些金幣在現時價值約為10萬英鎊，聲稱這是英國18世紀以來最大的金幣寶藏，其中一枚1720年的不完美的硬幣，拍出了6.2萬英鎊，創下最高價。Gregory Edmund表示，拍賣價格超乎尋常，競標過程十分激烈，「我再也不會看到這樣的拍賣會了。」

拍賣行亦表示，Fernley-MaistersJosephFernleySarah Maister1694年結婚定居在埃勒比(Ellerby)2人相繼於1725年和1745年過世，之後家族的血統便很快消失。

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