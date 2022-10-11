英夫婦廚房掘出260枚金幣　拍賣得652萬元

英國北約克郡一對夫婦在家中進行裝修期間，於廚房地板發現260枚金幣，金幣的歷史可追溯至1610年至1727年的一個顯赫的海外貿易家族，這些金幣日前在拍賣會上拍出了75.4萬英鎊(折合約652萬港元)，高出原本估值逾三倍。

英國廣播公司(BBC)報道，目前賣家夫婦的身分沒有被公開，他們因為要老屋翻新意外在廚房的地板下發現一個罐子，裡面有260枚金幣，這些是富商Fernley-Maisters家族所有，引起美國、歐洲、澳洲、大陸和日本等國私人收藏家的高度興趣。

金幣的價格原本估大概會在20至25萬英鎊，結果以高出估價三倍賣出，分別由數10名買家承接。拍賣師Gregory Edmund表示：「想像一下，當你決定鋪平不平整的廚房地板，挖開混凝土，裡面竟然有金幣，你認為它一定只是一根電纜，但它竟然是一個金色的圓盤，還有數百個。」