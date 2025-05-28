英女不滿陪坐招待投資者「感覺像妓女」　憤而退出世界小姐選美

2025年「世界小姐」(Miss World)選美賽事正在印度進行得如火如荼，卻爆出嚴重爭議。來自英國的24歲佳麗英國佳麗Milla Magee突然中途退賽，成為該賽事74年來第一位退出比賽的英國代表。她控訴主辦單位將選手當成「表演用的陪酒女郎」，更直言自己「感覺像妓女」，震撼發言曝光後引發國際社會熱議。

綜合報道，本屆比賽於印度特倫甘納邦(Telangana)的海德拉巴(Hyderabad)舉行。Magee長期倡議改革選美制度，反對泳裝比賽項目，並主張以心肺復蘇、人工呼吸等生命救援技能作為評分依據。Magee在受訪時透露，活動期間她們被要求從早到晚穿著晚禮服，包括早餐時間也不例外。更讓她難以接受的是，有晚宴安排她與其他選手需陪坐在中年贊助商旁邊，「全場陪笑作為感謝回饋」。她又指，「我們整晚都被要求坐在他們旁邊陪笑，作為『感謝投資』的回饋。我當下心想，這太錯了，我不是來這裡取悅誰的。」Magee強烈控訴這樣的安排讓她感到被羞辱，「我感覺像妓女一樣，根本沒想到參加選美會遭遇這種情境」。