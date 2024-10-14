英女受邀免費遊墨西哥 被威脅帶「毒品行李」恐囚60年

英國一名28歲女美容師早前在葡萄牙旅遊期間，受兩名男子邀請到墨西哥旅行，惟到埗後卻被對方威脅需攜帶兩件行李回國，最終8月在美國過境期間被查出行李中有350萬英鎊(約3550萬港元)可卡因毒品，恐面臨60年監禁。

「地產大亨」邀免費假期 抵墨後即露真身 英媒報道，來自米杜士堡的28歲美容師霍爾（Kim Hall），聲稱早前在葡萄牙旅行時認識兩名男子，對方向她提供前往墨西哥坎昆(Cancun)的免費旅行。惟她到達當地後，隨即被兩名男子威脅要攜帶兩個行李箱回國，否則不讓她離開。霍爾被逼照做，在美國芝加哥奧黑爾機場轉機時，被發現兩個行李中有43公斤可卡因而被拘留，她供稱全不知情。

父稱女兒「愚蠢和天真」 以為行李箱只有現金 霍爾的家人表示，她唯一犯下的罪就是「愚蠢和天真」。霍爾的59歲父親約翰說，霍爾與朋友在葡萄牙旅行時，遇到一名自稱是地產開發商的男子，然後邀請她們住在一起，並提供坎昆免費假期，好友婉拒後她隻身前往。惟他們於墨西哥強迫她把行李箱帶回家，聲稱已打包好，只是載有25萬美元現金，「對方說行李裡面是錢，又拿走她的手機，還揚言對家人出手，她才會照著做」，強調霍爾本以為行李箱裡面的是現金，不清楚裡面竟藏有毒品。

霍爾目前被關押在芝加哥，正等待審判，若罪成可判處15至60年監禁。她的家人已為當地律師支付了2.8萬英鎊，又指霍爾被關押時「嚇壞了」，堅稱全不知情。法院發言人表示，霍爾將在11月13日再次出庭。