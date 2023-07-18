英女拳手獲勝鏡頭前激動露乳6秒　網民：教壞細路(有片)

22歲Daniella Hemsley上周六(15日)到愛爾蘭都柏林參加一場全球各大YouTuber所舉辦的首屆「Kingpyn High Stakes拳擊錦標賽」，在一場拳賽擊敗另一名網紅Aleksandra Danielka，當裁判公布漢姆斯利獲勝的那一刻，她難掩興奮之情激動呼喊，同時在都柏林O2露天劇場(3Arena)當著攝影直播鏡頭和觀眾的面前，掀起香汗淋漓的黑色運動上衣露點慶祝，過程長達5至6秒。

英國一名色情平台OnlyFans女模特兒兼拳擊手日前在一場拳擊賽獲勝時，激動在直播鏡頭面前掀開上衣露點慶祝，影片在網上瘋傳後遭各界批評。

影片在 Twitter 吸引近 2300 萬人次觀看

激情過後，Daniella在賽後專訪為之前的不當舉動致歉。Daniella表示：「我對我的驚人舉動感到抱歉，我只是一時衝動。其實獲勝的當下，我有點感到不知所措，我只是想表達自己的興奮情緒。」

不過，相關影片已在網上瘋傳，社交平台Twitter上吸引近2,300萬人次觀看，Daniella的舉動亦引起部分Fans反感，認為她在電視機鏡頭前露乳的行為無疑是「教壞小孩」，甚至一些Fans更指，事件令他們要向年幼的子女解釋直播中所發生的事。