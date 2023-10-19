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國際
2023-10-19 17:55:43

英女校驚爆性侵 多名學生稱受辱 數學老師被捕前途盡毀 最終結局大反轉

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多名女學生報稱曾遭Hawker非禮。(互聯網)

多名女學生報稱曾遭Hawker非禮。(互聯網)

英國一間女高中驚爆老師公然性侵學生醜聞，多名女生報稱遭數學老師上下其手，包括撫摸手臂及大腿，或「按摩」膊頭，並不時對女學生做出挑逗表情，令學生們「忍無可忍」舉報。

涉事老師已為人父，校方得悉事件後將他解僱，「淫師」並因其「惡行」被捕，事業前途恐毀於一旦。然而最終結局大反轉，原來一切都是學生們「覺得好玩」而生安白造，終還涉事老師清白，他並獲得近4.5萬英鎊(約42.6萬港元)賠償。

慘被誣蔑「metoo」女學生的老師Jonathan Hawker，事發時在德文郡普利茅斯(Plymouth)的女子高中Devonport High School for Girls任教數學及電腦科。2021年6月，在該校任職已5年的Hawker被一名女學生「學生H」，投訴他曾觸摸她腿部，校方女負責人Ruth Morgan隨即跟她詳談，她報稱Hawker上課時在她旁邊跪下，伸手撫摸她大腿。

多名女學生報稱曾遭Hawker非禮。(互聯網) 負責調查指控的校方人員Ruth Morgan，被指冷待女學生的「澄清」，堅持涉事男老師有錯。(互聯網) 多名女學生報稱曾遭Hawker非禮。(互聯網) 涉事女子高中Devonport High School for Girls。(互聯網)

英國校園｜多名女學生報稱 遭撫摸大腿手臂及雙肩

Morgan約談其他學生後，發現不少學生有「類似遭遇」，而學生之間亦流傳Hawker曾因非禮一名9年級學生而被停職，又與一名6年級學生有師生戀。另一名女學生「學生D」亦「憶述」Hawker曾「按摩我雙肩及撫摸我手臂」，令她感到「非常不安」，「學生D」又稱曾看過Hawker撫摸其他女學生的大腿，而「學生G」及「學生F」異口同聲說曾被Hawker非禮。Hawker又被指曾向學生「眨單眼」挑逗。在多名學生指控下，校方於2021年6月28日以嚴重失德為由將Hawker停職。

英國校園｜女學生因「好玩」誣衊 想老師因指控被炒

至7月，兩名曾跟受辱女同學同一陣線、較高年級的學生「學生L及M」，突然挺身而出，稱同學對Hawker的所有指控，其實都是生安白造，原因是覺得令Hawker被炒魷「好玩」(for fun)。這兩位女學生曾問報稱受辱的「師妹」為何要生安白造，其中一人回答稱「因為有趣」(because it was fun)，另一人則說「是啊，我們說他曾觸摸我們大腿，想令他因為性侵而被炒」。

英國校園｜警方撤控 審裁庭判校方須賠償

然而Morgan似乎冷待兩名高年級女學生供詞，未有為Hawker澄清，Hawker於2021年9月被捕。校方在11月才展開內部調查，再向「學生D、E、F及G」問話，其中「學生D」撤銷對Hawker的指控。然而Morgan向校方提交的報告，最終仍然認為Hawker「行為越界，未有顧及學生福祉」，令校方於去年2月將他解僱。但一個月後，警方即撤銷對Hawker的指控，還他一個清白。Hawker告上勞資審裁庭，審裁庭日前裁定，校方未作足夠調查便解僱Hawker，亦未能為員工，尤其是男性員工，提供安全工作環境，判校方須向Hawker賠償44,868英鎊。

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