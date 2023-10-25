英女游水後眼睛不適10周後失明　原來角膜遭惡菌侵蝕(有片)

英國肯特郡雷福德(Crayford)一名38歲女子在運動中心游泳洗澡後，左眼感到又痕又痛，求診後眼晴情況依然嚴重，當她再次就醫時發現，左眼已被食肉菌感染導致眼睛失明。
綜合報道，英國女子Shereen-Fay Griffin去年8月19日在當地運動中心游泳，並在浴室洗澡後，發覺眼睛發癢、痛和疲勞，她去求診，醫生給她開了抗生素並將她轉介至試光師，試光師又叫她去看眼科醫生，她被診斷出患有單純皰疹眼部感染，開了類固醇和抗菌眼藥水，她一直使用但眼睛情況未有改善。直至去年11月9日早上醒來發現左眼失明，Shereen-Fay立即前往醫院求助，她終於被發現左眼被阿米巴原蟲感染，罹患棘阿米巴角膜炎(Acanthamoeba Keratitis)，由於之前所有醫生未在第一時間發現，給予她錯誤的治療才會造成眼睛惡化。
醫生：即使接受角膜手術 也不保證恢復視力
報道指，這種微生物其實常存在家用水或泳池、熱水池中，一般來說不會對人體造成傷害，但若是侵蝕到角膜，就會對眼睛造成嚴重的疾病。Shereen-Fay指：「他們(醫生及視光師等)讓我接受錯誤的治療長達10周，我一直在吃類固醇」但為她診出真正病因的醫生卻告訴她，這種罕見傳染病對於治療有很強的抵抗力，由於她一直使用類固醇，反令變形蟲的抵抗力變得更強。Shereen-Fay的左眼視力目前仍未恢復，她未來打算接受角膜手術，但醫生表示，就算進行手術，也不保證視力可以恢復。