英女王伊利沙伯二世逝世 終年96歲 查理斯繼位 首相卓慧思致哀 (持續更新)

評論：一個永世流傳的君主時期 有評論認為，對很多英國人來說，英女王逝世就像失去親人，許多人頓感失方向。不單是因為英國歷來在位最長君主離世，也是英國君主歷史逾1,000年來一個最非凡的君主時期結束。

卓慧思：天佑吾王 英國新任首相卓慧思稱英女王留下了「偉大的遺產」，「今天，王位像一千多年來一樣，傳給了我們的新君主，我們的新國家元首，查理斯三世國王陛下。我們與國王的家人一起哀悼失去他的母親，並團結一起。我們向他獻上我們的忠誠和奉獻，就像他的母親多年來為我們付出了這麼多。」卓慧思總結，這是「第二個伊利沙伯時代的結束」。她最後說：「天佑吾王」(God save the King)。 卓慧思在首相府外見記者時說，全部人對英女王死訊感到震驚，「對英國和世界來說是巨大震撼」。她又形容英女王是現代英國建立的基石，「英國今天能成為偉大的國家全因為她，她忠於職守是我們所有人的榜樣」。卓慧思又指英女王啟發了她和很多英國人。

查理斯繼任英王 英女王伊利沙伯二世逝世，由查理斯繼任，新國王查理斯(King Charles III)發表聲明：「我心愛的母親，女王陛下的去世，對我和我的所有家庭成員來說是最悲傷的時刻。我們深切哀悼一位珍愛的君主和一位深受愛戴的母親的離世。我知道整個國家、王國和英聯邦以及世界各地無數人，對她的離世有深刻感受。在這段哀悼和變化時期，我和我的家人將因我們知道女王如此廣泛受尊重和深受愛戴，而得到安慰和支持。」

01:40更新︰英國白金漢宮宣布，英女王伊利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡安詳離世，終年96歲。王儲查理斯、卡米拉、威廉王子和哈利等皇室成員均陪伴在側。