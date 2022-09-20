英女王國葬｜不捨曾祖母 喬治頻頻拭淚 夏洛特爆喊 民眾鼻酸：看到心碎了(多圖)

英女王伊利沙伯二世離世，王室家庭失去了一位母親、祖母兼曾祖母。在父親王儲威廉及母親凱特陪同下，9歲的喬治王子與7歲的妹妹夏洛特公主參加在西敏寺和溫莎堡舉行的女王葬禮，送別曾祖母。喬治的稚嫩臉龐流露悲傷，傳媒報道，儀式期間他頻頻拭淚，夏洛特更忍不住爆喊，母親在旁安慰，小孩子喪親的傷痛，觸動了民眾的心。
英國《每日星報》報道，西敏寺的國葬儀式結束後，女王靈柩移送出教堂外，這對王室兄妹與父母在靈柩後面莊嚴地走著，就像他們以往跟隨著親切的曾祖母那樣。葬禮上，喬治全程愁容不展，看來比他9歲的心智成熟，夏洛特亦同樣肅穆，但可能還是年紀小，與旁人交談時而微笑，又手勢多多，展露童真。
傳媒拍到喬治在西敏寺國葬儀式上、其後等候女王靈柩移上靈車時用手擦擦眼睛，看似拭淚，夏洛特更是垂頭爆喊，轉身用雙手抹眼睛，身旁的母親凱特拍拍她安慰。
英女王國葬｜網民：為王室兄妹感到驕傲
這對年紀小小的兄妹哀悼感情親厚的「嫲嫲」(gan-gan)，保持王室禮儀的同時，內心的悲傷亦自然流露，不少網民看過照片後都說「心碎了」。有人在Twitter留言：「可憐的孩子，喬治王子和夏洛特公主心碎的樣子，讓我感同身受，快要窒息了。」有網民說：「夏洛特公主擦眼淚，令我崩潰了。」有人也有同感，說「喬治王子與夏洛特公主都了不起，唱詩歌聲飄揚時，我就哭了」，有人則高呼「喬治王子與夏洛特公主，以你們為傲」。
英女王國葬｜夏洛特提醒哥哥守禮
另外，夏洛特「人細鬼大」，傳媒報道，她與兄長喬治目送女王靈柩離開時，可見她靠近喬治，一邊手指指，一邊低聲提醒兄長，說「你要鞠躬啊」，十分可愛。夏洛特第一次戴上女王送給她的馬蹄形鑽石襟針，這是她的第一件貴重首飾。她也是第一次在重要場合戴上帽子，配搭一件時髦外套。