英女王國葬｜不捨曾祖母 喬治頻頻拭淚 夏洛特爆喊 民眾鼻酸：看到心碎了(多圖)

英女王伊利沙伯二世離世，王室家庭失去了一位母親、祖母兼曾祖母。在父親王儲威廉及母親凱特陪同下，9歲的喬治王子與7歲的妹妹夏洛特公主參加在西敏寺和溫莎堡舉行的女王葬禮，送別曾祖母。喬治的稚嫩臉龐流露悲傷，傳媒報道，儀式期間他頻頻拭淚，夏洛特更忍不住爆喊，母親在旁安慰，小孩子喪親的傷痛，觸動了民眾的心。

英國《每日星報》報道，西敏寺的國葬儀式結束後，女王靈柩移送出教堂外，這對王室兄妹與父母在靈柩後面莊嚴地走著，就像他們以往跟隨著親切的曾祖母那樣。葬禮上，喬治全程愁容不展，看來比他9歲的心智成熟，夏洛特亦同樣肅穆，但可能還是年紀小，與旁人交談時而微笑，又手勢多多，展露童真。

傳媒拍到喬治在西敏寺國葬儀式上、其後等候女王靈柩移上靈車時用手擦擦眼睛，看似拭淚，夏洛特更是垂頭爆喊，轉身用雙手抹眼睛，身旁的母親凱特拍拍她安慰。