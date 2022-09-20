英女王國葬｜單挑國王？傳梅根去信邀請查理斯三世單對單見面 攤牌傾呢樣嘢

英國亨利王子2018年與梅根結婚後，梅根被普遍視為導致亨利與王室決裂的「罪魁禍首」。美國一名資深娛樂新聞記者引述「可靠」消息指，女王國葬結束後，與亨利返回美國加州前，梅根去信英王查理斯三世，要求與他「單對單」(one-to-one)會面，討論如何修補王室與他們夫婦之間的裂痕。記者形容，梅根這樣主動邀請國王單對單「攤牌」，是「十分勇敢的舉動」(a very brave move)。

外界原本以為英女王離世，亨利夫婦留英守喪，與王室家族同哀，會是亨利與父兄和解的契機，但《泰晤士報》近日引述兄弟的好友報道，亨利與威廉夫婦早前合體現身溫莎堡見民眾，只是「盡職責」，兩人完全沒有和解跡象。

英國《每日郵報》報道，美國資深娛樂新聞記者肖恩(Neil Sean)在其YouTube頻道上傳片段表示，他從「一個很好的消息來源」得知，梅根已去信要求與查理斯三世單獨會面。肖恩說：「她返回加州前，可能與查理斯三世單對單見面。你們沒聽錯，梅根要與國王查理斯單對單會面，就是這樣。梅根她這個舉動十分勇敢。」