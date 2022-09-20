英女王國葬｜單挑國王？傳梅根去信邀請查理斯三世單對單見面 攤牌傾呢樣嘢

英國亨利王子2018年與梅根結婚後，梅根被普遍視為導致亨利與王室決裂的「罪魁禍首」。美國一名資深娛樂新聞記者引述「可靠」消息指，女王國葬結束後，與亨利返回美國加州前，梅根去信英王查理斯三世，要求與他「單對單」(one-to-one)會面，討論如何修補王室與他們夫婦之間的裂痕。記者形容，梅根這樣主動邀請國王單對單「攤牌」，是「十分勇敢的舉動」(a very brave move)。
外界原本以為英女王離世，亨利夫婦留英守喪，與王室家族同哀，會是亨利與父兄和解的契機，但《泰晤士報》近日引述兄弟的好友報道，亨利與威廉夫婦早前合體現身溫莎堡見民眾，只是「盡職責」，兩人完全沒有和解跡象。
英國《每日郵報》報道，美國資深娛樂新聞記者肖恩(Neil Sean)在其YouTube頻道上傳片段表示，他從「一個很好的消息來源」得知，梅根已去信要求與查理斯三世單獨會面。肖恩說：「她返回加州前，可能與查理斯三世單對單見面。你們沒聽錯，梅根要與國王查理斯單對單會面，就是這樣。梅根她這個舉動十分勇敢。」
英女王國葬｜或是化解誤會的好時機
有關信函的內容，肖恩說，「這可能是一個好時機，去化解誤會、釐清對錯，並解釋他們(她與亨利)過去兩年所作所為背後的一些理由」，「不管大家怎麼想，你們這下子不得不佩服梅根的自信」。
然而，肖恩也提醒大家，目前還不清楚，這封信是否有足夠份量讓亨利夫婦和王室重修舊好，「事實上，我們不清楚事情是否會向前發展」。肖恩還指出，這是王室規矩，須透過公函才能邀請國王會面。
英女王國葬｜傳亨利夫婦心急返美見子女
《我們周刊》(Us Weekly)則引述消息人士報道，梅根和亨利準備等葬禮一結束，便立即飛返加州，跟一對寶貝兒女團聚。消息說，「他們瘋狂地想念孩子，每天都透過FaceTime和他們視像通話，但在這辛酸的幾星期後，還是急不及待要與子女見面，抱抱他們」。
亨利夫婦於9月4日展開歐洲之行，出席連串慈善和演講活動，原本打算逗留一星期，但女王於9月8日離世，他們便押後返美。這次與3歲的兒子阿奇和15個月大女兒莉莉貝沒見面兩個多星期，是亨利夫婦至今與孩子分開得最長的一次。《每日郵報》指，夫婦倆周二仍留在溫莎。