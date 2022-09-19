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國際
2022-09-19 16:16:00

英女王國葬｜國葬前夕再現彩虹橋　網民：猶如最後道別(多圖有片)

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英女王伊利沙伯二世於8日逝世當日，倫敦白金漢宮及溫莎堡上空出現彩虹，很多人至今仍記憶猶新，就在英女王國葬前夕(18)彩虹再度出現，彩虹在金黃色的陽光下更劃過大笨鐘、西敏市及溫莎堡，有網民稱「猶如女王最後道別」。

英女王國葬前夕再現彩虹橋，網民：猶如最後道別。(Twitter)

英女王國葬前夕再現彩虹橋，網民：猶如最後道別。(Twitter)

《每日郵報》(Daily Mail)報道，周日(18日)出現的彩虹，地點其中之一是國會大樓西敏宮旁的大笨鐘，大笨鐘於2012年被改名為伊利沙伯白塔以紀念伊利沙伯二世登60周年，伊利沙伯二世的靈柩當時亦正放置於西敏宮的西敏廳讓民眾瞻仰，她的國葬亦將於國會大樓旁的西敏寺舉行。

英女王的國葬將於西敏寺舉行。(Twitter) 英女王的國葬將於西敏寺舉行。(Twitter) 英女王的國葬將於西敏寺舉行。(Twitter) 英女王的國葬將於西敏寺舉行。(Twitter) 英女王的國葬將於西敏寺舉行。(Twitter) 英女王的國葬將於西敏寺舉行。(Twitter)

網民形容「猶如最後道別」

猶於周日仍有少於萬名民眾還在排隊輪候到西敏廳瞻仰女王的靈柩，因此網上很容找到網民分享當時的相片，對於天空再現雙彩虹，很多網民都顯得興奮和感動，更有網民形容「猶如女王最後道別」。

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