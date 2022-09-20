英女王國葬｜巴黎「喬治五世站」改為「伊利沙伯二世站」一天作致敬

英女王伊利沙伯二世的國葬全球矚目，與英國關係密切的法國，負責營運法國地鐵巴黎大眾運輸公司(RATP)特別在英女王國葬當天，將位於香榭麗舍大道的地鐵站「喬治五世站」(George V)改名為「伊利沙伯二世站」(Elizabeth II)，為期一天，向英女王的致敬。

「喬治五世站」原名「艾爾瑪站」，於1900年8月啟用，是巴黎地鐵一號線其中一個車站。法國其後為了紀念英女王的祖父、英王喬治五世在第一次世界大戰中對法國的支持，於1920年5月將地鐵站改名為「喬治五世站」。

為了向英女王致敬，巴黎大眾運輸公司在女王國葬當天將「喬治五世站」改名為「伊利沙伯二世站」，為期1天。地鐵站內兩處掛有「喬治五世」字樣的標誌，改為掛上「伊利沙伯二世1926-2022」字樣，國葬翌日(20 日)就會回復為「喬治五世」。