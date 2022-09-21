英女王國葬｜杜魯多酒店高唱《波希米亞狂想曲》惹爭議(有片)

英女王伊利沙伯二世周一(19日)的國葬儀式，有約500名外國政要和其他國家王室成員出席。繼巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)疑哀悼為名拉票為實後，加拿大總理杜魯多亦被人拍得在倫敦酒店內高歌，影片在網上引發熱議。

這段這段14秒的影片在社交平台Twitter上已吸引超過177萬的觀看次數，《衛報》(The Guardian)報道，影片顯示杜魯多身著便服靠在酒店大廳的鋼琴上，並與其他人一同在加拿大著名鋼琴家Gregory Charles的演奏下演唱經典搖滾樂隊Queen最著名的歌曲《波希米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)。

影片流出後，杜魯多的發言人表示：「17日晚飯過後，總理與加拿大代表團成員一起參加小型聚會，他們齊聚一堂向女王陛下的生平和服務致敬」。Gregory Charles也透露那天大家一起唱了約2個小時的歌，並強調「那個夜晚讓我想起加勒比地區的葬禮，將憂鬱的時刻與歡快和慶祝的氣氛融為一體」。