英女王國葬｜直播驚傳詭異女聲︰死亡不可逆轉……她受困 (有片)

英女王伊利沙伯二世日前舉行國葬，全球多個電視台均直播，其中英國獨立電視台(ITV)在直播期間，觀眾忽然聽到一把女聲低吟了兩句話，男主持卻似乎聽不到，毫無反應，有觀眾直言毛管棟。

英女王國葬｜ITV直播 神秘女聲︰The death is irreversible

當時ITV正在直播西敏寺國葬儀式結束後，女王靈柩移送溫莎堡安葬。航拍畫面可見靈車正在行駛，突然有一把女聲說︰「死亡不可逆轉……她被困的事實……」(The death is irreversible……the fact that she’s trapped……」。男主持沒有特別反應，繼續講述現場情況及天氣。

片段上傳至Twitter後已錄得逾210萬次觀看、逾2,500次轉發，網民議論紛紛。ITV至今未有解釋該把女聲出現的原因，有網民直言被嚇壞(truly creeped me out)，較理性者認為可能是幕後人員說話而不慎被收音，亦有迷信者亂說是已故戴安娜王妃在說話。