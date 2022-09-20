英女王國葬｜英女王長眠溫莎堡　與菲臘親王合葬(有片)

已故英女王伊利沙伯二世的靈柩於當地國葬儀式昨在倫敦西敏寺舉行，女王靈柩其後移送到溫莎堡的聖喬治教堂，王室成員為女王舉行的私人儀式上入土，與已故王夫菲臘親王合葬於王家墓園。安葬儀式約800名賓客參加。由於入土屬王室非常私人的活動，沒有傳媒在場，亦不作轉播。安葬儀式完結後，查理斯三世等一眾王室成員離開聖喬治教堂。

國葬星期一中午在西敏寺結束後，女王靈柩移送抵達溫莎堡，在聖喬治教堂舉行安葬儀式，有800人出席，包括英國王室成員及部分政要及前政要。

儀式由溫莎教長康納主持，他讚揚女王一生無私奉獻國家，對家人、朋友和鄰居，展現慈愛、關心及安心的照顧。坎特伯雷大主教韋爾比並宣讀祝福。之後由王室珠寶師移走皇冠、寶珠和權杖被放置到壇上。女王靈柩之後再隨隨降下，移入王室墓穴，最後由英女王的私人風笛手 Paul Burns，演奏《A Salute to the Royal Fendersmith》，儀式歷時約1小時結束。到當地晚上7時半，國王查理斯三世及王室成員再返回教堂，在私人葬禮見證女王入土，長眠教堂內的英王喬治六世紀念教堂(King George VI Memorial Chapel)。