英女王國葬｜這國元首花13秒悼英女王2分鐘拉票被批丟架(有片)

英女王伊利沙作二世的國葬儀式有全球包括約500名外國政要和其他國家王室成員出席。巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)在儀式早一天(18日)抵達倫敦後發表演說，但他只花了13秒表達對女王的哀悼，卻用了將近2分鐘去大談自己的競選政綱以拉票。消息傳回巴西立刻引發批評，指他「丟架丟到出國」。

《衛報》(The Guardian)報道，巴西極右翼博爾索納羅周日抵達倫敦後，在白金漢宮附近的巴西使館官邸的陽台上發表演說，他先花了13秒向英國王室與公民表達「深切敬意」，並宣稱此次到訪倫敦的「主要目的」是為了悼念英女王伊利沙伯二世，但隨即切換至「競選模式」，在接下來將近2分鐘大談選舉大綱，他說：「我們走在正確的道路上，我們是一個不想討論毒品、墮胎合法化，以及一個不接受性別意識型態的國家。」他強調：「我們的口號是上帝、祖國、家庭與自由。」