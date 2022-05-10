英女王缺席國會開幕大典 王儲查理斯首次代女王宣讀政府施政綱領 具繼位象徵意義(有片)

英國國會周二展開新一屆會期，王儲查理斯首次代表女王主持國會開幕大典並宣讀政府施政綱領。白金漢宮較早前公布96歲的英女王因行動不便，缺席國會開幕大典，這是女王近59年來首次缺席，亦是她登基70年來第三次缺席。

73歲的王儲查理斯由夫人卡米拉，以及王位第二繼承人威廉王子陪同，到西敏宮出席國會開幕大典。查理斯坐的並非女王御座，而象徵君主權威的帝國王冠，放在他與威廉王子之間。

查理斯首次代女王宣讀首相約翰遜的施政綱領，他望望前方的帝國王冠便開始宣讀，每一段都以女王陛下作開端：「女王陛下政府的要務是加強經濟、減輕家庭生活開支。女王陛下政府將增加全國各地機會，支持更多人就業。」其他內容包括約翰遜政府來年要處理的38條立法提案，包括增加倫敦金融區吸引力等，同時亦表達英國對烏克蘭的支持。

女王最後一刻才放棄出席

英國傳媒形容，查理斯宣讀施政綱領是至今最接近國王的角色，具象徵意義，而這也是威廉王子首次出席國會開幕典禮。

《每日郵報》引述消息報道，女王直至周二早上仍希望出席國會開幕大典，但跟醫生和王室幕僚等商討後，女王聽從醫生建議，便放棄出席。報道指，女王長時間走路或站立，感到困難。白金漢宮在典禮舉行前不久才公布，女王因行動不便，缺席國會開幕大典。

每年的國會會期開幕被視為英國王室最重要的典禮之一，女王登基70年來，只有1959年及1963年因懷孕(依次為安德魯王子及愛德華王子)，才缺席，今次是第三次。