英女王葬禮「折杖」吸睛　折杖者是誰？象徵甚麼？(有片)

已故英女王伊利沙伯二世已於溫莎堡的聖喬治教堂落葬，與已故王夫菲臘親王合葬於王家墓園。在王室葬禮上充滿象徵各種意義的儀式，自女王父親喬治六世(King George VI)1952年去世逾半世紀以來再次進行，其中最吸引目光的便是「折杖」(Breaking of the wand)儀式。

英國《衛報》(The Guardian)報道，王室葬禮上的「杖」與著名文學作品亞瑟王傳奇中的著名巫師「梅林」(Merlin)的魔杖無關，更與哈利波特中的魔杖沒有關係，而是「宮務大臣」(Lord Chamberlain)的象徵、也被稱為「宮中之杖」(Wand of Office)，在儀式上負責折斷杖的便是女王逝世前最後一任宮務大臣帕克勛爵(Andrew Parker)。

「折杖」象徵為女王的服務正式結束

報道指，這支「杖」起源於宮廷大臣用來「告誡宮裡的人」，若他們太粗魯或不尊重，就會用這支杖敲打他們以示警告。帕克勛爵自2021年4月1日起擔任宮務大臣，負責組織婚禮、葬禮和國事訪問等禮儀活動，他是女王任內第8任、也是最後一任宮務大臣。

帕克勛爵在女王靈柩下葬前將杖折斷、並放於棺木上，象徵自己為女王的服務正式結束、並代表女王伊莉莎白二世的時代結束。繼任的國王查理斯三世將任命一位自己的宮務大臣，象徵開啟另一時代。