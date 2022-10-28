英女王親筆威廉便條曝光　罕見以「嫲嫲」署名

已故英女王伊利沙伯二世一張於上世紀90年代寫給威廉王子的聖誕節親筆便條日前重見天日，並以「嫲嫲」(Granny)署名。原來這張便條，是由已故戴安娜王妃一名前員工賣出，有網民質疑，為何王室信函可以被賣。

綜合報道，英國王室Fans Twitter帳號「Real Royal Mail」周二(25日)在上載出一張英女王給威廉王子的親筆便條照片，還描述這張便條是英女王親筆撰寫，送給當時年紀尚小的威廉王子，便條是用白金漢宮的紙張寫成，寫有「威廉，我希望你每一天都享受打開這個，嫲嫲。」文中提到，女王顯然還送了威廉王子聖誕倒數月曆(Advent Calendar)。聖誕倒數月曆是用來倒數聖誕節的月曆，一般有24格，人們從12月1日開始每天打開一格，裡頭通常有糖果或朱古力。

英女王親筆寫：「威廉，我希望你每一天都享受打開這個，嫲嫲。」(Twitter)

Fans ： 為何王室信函可以被賣

「Real Royal Mail」亦提到，這張便條是從已故戴安娜王妃一名前員工手中買下的。原來該前員工將這張便條售予美國波士頓拍賣公司RR Auction，RR Auction又在2016年底公開拍賣，當時RR Auction執行副總Robert Livingston描述這是少見的王室內部信函，這個英女王的聖誕祝福意味可能是在1997年戴安娜王妃過身前送出的，之後變成遺物。

這張照片公開沒多久就令王室Fans瘋狂，至今吸引數千人按讚，有人大讚內容很溫馨，認為英女王和威廉的關係很美好，有網民懷念英女王，亦有人批評為何王室信函可以被出售。